Почему Ченнинг Татум развелся с женой: СМИ назвали причину

Американский актер Ченнинг Татум и его жена Дженна Дьюенн-Татум объявили о разводе. И причиной этому мог стать безумный рабочий график.

Об этом рассказал источник таблоида Page Six.

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По словам собеседника, Ченнинг работает непрерывно, на 2018 год уже объявлено четыре фильма с его участием. И пара не может разрываться между работой на семьей, особенно когда есть маленький ребенок. К тому же и Дженна готовится к работе над фильмом "Берлин, я тебя люблю".

Ченнинг Татум и Дженна Дьюенн-Татум расстались

"Ченинг и Дженна посвящают свое время дочери и упорно работали, чтобы вместе счастливо провести время в семейном кругу, несмотря на проблемы в их отношениях, но дистанция между ними увеличилась", – добавил собеседник.

Напомним, пара решила развестись после девяти лет совместной жизни. У них есть общая 4-летняя дочь.