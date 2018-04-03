Почему Ченнинг Татум развелся с женой: СМИ назвали причину
Американский актер Ченнинг Татум и его жена Дженна Дьюенн-Татум объявили о разводе. И причиной этому мог стать безумный рабочий график.
Об этом рассказал источник таблоида Page Six.
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По словам собеседника, Ченнинг работает непрерывно, на 2018 год уже объявлено четыре фильма с его участием. И пара не может разрываться между работой на семьей, особенно когда есть маленький ребенок. К тому же и Дженна готовится к работе над фильмом "Берлин, я тебя люблю".
Ченнинг Татум и Дженна Дьюенн-Татум расстались
"Ченинг и Дженна посвящают свое время дочери и упорно работали, чтобы вместе счастливо провести время в семейном кругу, несмотря на проблемы в их отношениях, но дистанция между ними увеличилась", – добавил собеседник.
Напомним, пара решила развестись после девяти лет совместной жизни. У них есть общая 4-летняя дочь.