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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Почему чистить зубы сразу после завтрака вредно

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Чистить зубы сразу после завтрака вредно
Чистить зубы сразу после завтрака вредно / ukr.segodnya.ua

Британские ученые опровергли миф о том, что зубы нужно чистить как минимум дважды в день – утром и вечером.

По их словам, чаще всего на завтрак люди едят продукты с большим содержанием кислот, поэтому привычка чистить зубы сразу после завтрака вредит зубной эмали, разрушая ее, передает "Сегодня".

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Ученые из Британии рекомендуют после завтрака подождать как минимум час, а уже потом идти чистить зубы. Лучше всего проводить процедуры гигиены ротовой полости днем ​​и перед сном.

Также ученые отмечают, после процедуры не стоит пользоваться ополаскивателями. Вместе с остатками зубной пасты они также вредит эмали.

Лучше ополаскивать полость рта днем ​​и после этого в течение 30 минут не принимать никакой еды и напитков.

via GIPHY

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Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Медицина
Источник: 24 Канал
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