Почему чистить зубы сразу после завтрака вредно

Британские ученые опровергли миф о том, что зубы нужно чистить как минимум дважды в день – утром и вечером.

По их словам, чаще всего на завтрак люди едят продукты с большим содержанием кислот, поэтому привычка чистить зубы сразу после завтрака вредит зубной эмали, разрушая ее, передает "Сегодня".

Читайте также: Когда категорически нельзя пить воду: 5 фактов

Ученые из Британии рекомендуют после завтрака подождать как минимум час, а уже потом идти чистить зубы. Лучше всего проводить процедуры гигиены ротовой полости днем ​​и перед сном.

Также ученые отмечают, после процедуры не стоит пользоваться ополаскивателями. Вместе с остатками зубной пасты они также вредит эмали.

Лучше ополаскивать полость рта днем ​​и после этого в течение 30 минут не принимать никакой еды и напитков.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.