Почему для женского здоровья очень важен секс: объяснения гинеколога
Во время секса усиливается выработка некоторых гормонов, при недостатке которых женский организм не может работать слаженно.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.
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По ее словам, также благодаря регулярной интимной близости происходит профилактика застоя крови в малом тазе, что чревато гинекологическими проблемами.
Что же происходит в женском организме благодаря регулярной интимной близости:
Нормализация гормонального фона. Гормональный дисбаланс ведет к нарушениям менструального цикла, изменениям состояния кожи и др.
Укрепление сосудов. Активная выработка тестостерона во время секса ведет к укреплению мышечной ткани (из которой построено и сердце), а эстроген предотвращает развитие сердечно-сосудистой патологии.
Аналгезия. "Болит голова" – это призыв к действию. Ведь оргазм способствует выработке эндорфинов и серотонина, устраняющих болевой синдром!
Укрепление иммунитета. Имуннукрепляющим эффектом обладают серотонин и антитела Ig A, которые выделяются во время секса.
Секс очень важен для женского здоровья
Укрепление мышц тазового дна, что будет профилактикой опускания и выпадения матки в старшем возрасте.
Уверенность в себе. Если женщина не чувствует себя желанной, какой бы успешной она не была, она будет чувствовать себя несчастной.
Сохранение молодости и красоты. Благодаря активной циркуляции крови восстановление клеток ускоряется, высвобождаются токсины.
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