Почему для женского здоровья очень важен секс: объяснения гинеколога

Во время секса усиливается выработка некоторых гормонов, при недостатке которых женский организм не может работать слаженно.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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По ее словам, также благодаря регулярной интимной близости происходит профилактика застоя крови в малом тазе, что чревато гинекологическими проблемами.

Что же происходит в женском организме благодаря регулярной интимной близости:

Нормализация гормонального фона. Гормональный дисбаланс ведет к нарушениям менструального цикла, изменениям состояния кожи и др.

Укрепление сосудов. Активная выработка тестостерона во время секса ведет к укреплению мышечной ткани (из которой построено и сердце), а эстроген предотвращает развитие сердечно-сосудистой патологии.

Аналгезия. "Болит голова" – это призыв к действию. Ведь оргазм способствует выработке эндорфинов и серотонина, устраняющих болевой синдром!

Укрепление иммунитета. Имуннукрепляющим эффектом обладают серотонин и антитела Ig A, которые выделяются во время секса.

Секс очень важен для женского здоровья

Укрепление мышц тазового дна, что будет профилактикой опускания и выпадения матки в старшем возрасте.

Уверенность в себе. Если женщина не чувствует себя желанной, какой бы успешной она не была, она будет чувствовать себя несчастной.

Сохранение молодости и красоты. Благодаря активной циркуляции крови восстановление клеток ускоряется, высвобождаются токсины.

Акушер-гинеколог Ульяна Кравец “Залог удачной интимной близости зависит от ряда факторов, среди которых одно из первых мест занимает отсутствие хронических, скрытых инфекций, передающихся половым путем. Но важно найти постоянного партнера и желательно любимого”.

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