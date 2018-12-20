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      Почему для женского здоровья очень важен секс: объяснения гинеколога

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      Какую пользу несет секс для женщины
      Какую пользу несет секс для женщины / Фото из соцсетей

      Во время секса усиливается выработка некоторых гормонов, при недостатке которых женский организм не может работать слаженно.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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      По ее словам, также благодаря регулярной интимной близости происходит профилактика застоя крови в малом тазе, что чревато гинекологическими проблемами.

      via GIPHY

      Что же происходит в женском организме благодаря регулярной интимной близости:

      Нормализация гормонального фона. Гормональный дисбаланс ведет к нарушениям менструального цикла, изменениям состояния кожи и др.

      Укрепление сосудов. Активная выработка тестостерона во время секса ведет к укреплению мышечной ткани (из которой построено и сердце), а эстроген предотвращает развитие сердечно-сосудистой патологии.

      Аналгезия. "Болит голова" – это призыв к действию. Ведь оргазм способствует выработке эндорфинов и серотонина, устраняющих болевой синдром!

      Укрепление иммунитета. Имуннукрепляющим эффектом обладают серотонин и антитела Ig A, которые выделяются во время секса.

      Секс дуже важливий для жіночого здоров'я

      Секс очень важен для женского здоровья

      Укрепление мышц тазового дна, что будет профилактикой опускания и выпадения матки в старшем возрасте.

      Уверенность в себе. Если женщина не чувствует себя желанной, какой бы успешной она не была, она будет чувствовать себя несчастной.

      Сохранение молодости и красоты. Благодаря активной циркуляции крови восстановление клеток ускоряется, высвобождаются токсины.

      Акушер-гинеколог Ульяна Кравец
      “Залог удачной интимной близости зависит от ряда факторов, среди которых одно из первых мест занимает отсутствие хронических, скрытых инфекций, передающихся половым путем. Но важно найти постоянного партнера и желательно любимого”.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Женское здоровье Секс
      Источник: Здоровье 24
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