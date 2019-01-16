Почему информация из одних разговоров вылетает из головы, а из других запоминается надолго

Люди лучше запоминают фразы, произнесенные фонетически чисто, грамотно и в размеренном темпе.

Об этом говорится в результатах исследования университета Техаса в Остине и лингвистов лаборатории UTsoundLab.

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Ученые пригласили 60 добровольцев, владеющих английским (для половины участников это был родной язык). Им прочитали 72 предложения (шесть блоков по 12 предложений) двумя способами: "чисто", медленно и с четким произношением – и "разговорным языком", быстро и сбиваясь. Затем испытуемым нужно было воспроизвести предложения по памяти.



Люди лучше запоминают информацию, которую говорят четко

Как иностранцы, так и носители языка лучше запоминали фразы, произнесенные фонетически чисто, грамотно и в размеренном темпе. Когда человек говорит слишком быстро или запинаясь, и недостаточно четко артикулирует мысли, слушателю приходится дольше "расшифровывать" сказанное.

Поэтому мозг тратит больше ресурсов на понимание, чем на запоминание материала, утверждают исследователи.

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