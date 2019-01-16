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      Почему информация из одних разговоров вылетает из головы, а из других запоминается надолго

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      Почему информация из одних разговоров вылетает из головы, а из других запоминается надолго

      Люди лучше запоминают фразы, произнесенные фонетически чисто, грамотно и в размеренном темпе.

      Об этом говорится в результатах исследования университета Техаса в Остине и лингвистов лаборатории UTsoundLab.

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      Ученые пригласили 60 добровольцев, владеющих английским (для половины участников это был родной язык). Им прочитали 72 предложения (шесть блоков по 12 предложений) двумя способами: "чисто", медленно и с четким произношением – и "разговорным языком", быстро и сбиваясь. Затем испытуемым нужно было воспроизвести предложения по памяти.


      Люди лучше запоминают информацию, которую говорят четко

      Как иностранцы, так и носители языка лучше запоминали фразы, произнесенные фонетически чисто, грамотно и в размеренном темпе. Когда человек говорит слишком быстро или запинаясь, и недостаточно четко артикулирует мысли, слушателю приходится дольше "расшифровывать" сказанное.

      Поэтому мозг тратит больше ресурсов на понимание, чем на запоминание материала, утверждают исследователи.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология исследования
      Источник: 24 Канал
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