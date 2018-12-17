Почему к маленьким детям не стоит приглашать Деда Мороза и Снегурочку

Новогодние праздники всегда приносят детям радость. Но приглашать новогодних персонажей для маленьких детей (до 5 лет) не стоит.

Об этом сообщает кандидат психологических наук, медицинский психолог, эксперт по психологической кибербезопасности, Наталья Бугаева, пишет УНН.

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Можно приглашать Деда Мороза и Снегурочку для поздравлений домой не раньше, чем детям исполнится 5 лет. Все потому, что общение с такими необычными новогодними персонажами может вызвать стресс.

Общение с Дедом Морозом может вызвать стресс

Также, родителям нужно воздержаться от посещений всех возможных праздничных мероприятий. Количество таких мероприятий и их продолжительность должны соответствовать возрасту ребенка.

"Главное – качество мероприятий, а не их количество. Иногда предпочтение следует отдавать более камерным мерам или домашнем празднованию", – отметила психолог.

Праздновать Новый год дома и без новогодних персонажей нужно очень уязвимым, застенчивым детям, которые недавно переболели, имеют психологические, неврологические проблемы или хронические заболевания.

Приглашайте новогодних персонажей, после того, как ребенку исполнится 5 лет

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