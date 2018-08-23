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Почему краснеют глаза после сна: 4 причины

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Почему краснеют глаза после сна
Почему краснеют глаза после сна / oblogdakaren.com

Каково же удивление возникает у человека, когда он подходит к зеркалу и видит красные глаза.

Причин покраснения глаз после сна может быть несколько, информирует портал Opticclub.

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1. Недосыпание

Чтобы глаза отдохнули, необходимо 6-8 часов в день, при этом спать нужно в полной темноте. Если же нет – глаза не успевают справиться с усталостью, накопившейся за день. Не стоит удивляться, если глаза на утро будут красными, а предыдущий вечер вы не отходили от монитора.

Чому червоніють очі зранку

Почему краснеют глаза утром

2. Инфекции глаз

К воспалению глаз приводят такие глазные инфекции как конъюнктивит. При этом наблюдается боль в глазах, опухоль, слезливость.

3. Переутомление

Покраснение глаз чаще всего возникает из-за переутомления. Не стоит затягивать с визитом к врачу, ведь такая ситуация может привести к снижению уровня зрения.

Почервоніння очей після сну

Покраснение глаз после сна

4. Травмы и кровоизлияния

Капилляры глаз могут повредиться от травм. Если же глаз красный без причины – стоит обратиться к врачу. Если у вас слабые сосуды, то необходимо соблюдать режим дня, а в процессе работы делать регулярные перерывы и выполнять зрительную гимнастику.

К слову, ожирение может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету 2 типа и даже некоторым видам онкозаболеваний. Это заболевание может преодолеть один продукт.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Здоровье глаз
Источник: 24 Канал
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