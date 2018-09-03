Почему лучше не брать пищу на борту самолета

Из-за того, что на высоте в 10 километров влажность на борту самолета падает до 12%, еду, которую можно приобрести у стюардесс, щедро сдабривают специями.

Такая низкая влажность в сочетании с низким давлением в салоне самолета приводит к 30%-й потере восприимчивости вкусовых рецепторов к сладкому и соленому, передает Nashamama.

Читайте также: Как преодолеть "послеотпускной синдром": действенные советы

Поскольку восприятие рецепторами кислого, горького и острого остается почти неизменным, авиакомпании прибегают к хитростям, усиливая вкус некоторых компонентов в блюде всеми доступными средствами.

Поэтому не стоит нагружать пересоленной или слишком сладкой пищей свой желудок, так как ко всему еще и, обычно, накладываются изменения биоритмов.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.