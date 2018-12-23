Почему малыши боятся Деда Мороза и что сделать, чтобы встреча с ним прошла безболезненно

Маленького ребенка может напугать любой незнакомый ему человек, а еще, если он имеет бороду и яркий красный цвет, – психологические последствия для малыша могут быть еще хуже. Поэтому, чтобы ребенок без потрясения воспринял встречу с Дедом Мороз, следует заранее ознакомить его с этим сказочным персонажем – к примеру, почитать сказки.

Об этом рассказала кандидат психологических наук, медицинский психолог, эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева, передает УНН.

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Как подчеркивает специалист, следует помнить, что маленького ребенка может напугать встреча с незнакомым человеком, в том числе и с Дедом Морозом, а также повышенное внимание к нему со стороны взрослых гостей.

По словам психолога, слишком активный Дед Мороз может напугать ребенка, и в дальнейшем малыш будет бояться бородатых людей и тех, кто надел вещи, где доминирует красный цвет.

Чтобы подготовить психику ребенка ко встрече с новогодними персонажами, нужно почитать ему сказки о Деде Морозе и Снегурочке, заняться с ним изготовлением украшений к зимним праздникам, чтобы ребенок не проявлял беспокойства из-за общения с незнакомыми людьми и был к этому подготовлен,

– отметила Наталья Бугаева.

Вместе с тем она добавила, что для детей до трех лет важно, чтобы празднование Нового Года и зимних праздников было понятным, а не хаотичным и непредсказуемым.

"Сильные впечатления могут выбить ребенка из колеи и привести к повышению уровня тревожности, чрезмерной плаксивости, проблемам со сном и другим поведенческим сбоям. Это происходит потому, что запускается механизм защиты психики от чрезмерных нагрузок", – пояснила эксперт.

Также психолог отметила, что длительные мероприятия – очень изнурительные для многих детей из-за психологической и физической нагрузки.

К слову, диетолог и гастроэнтеролог Галина Незговорова обнародовала перечень советов, которых стоит придерживаться, чтобы не набрать лишний вес в новогоднюю ночь.