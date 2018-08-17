Почему Меган Маркл постоянно держит руки в карманах

После свадьбы принца Гарри и Меган Маркл к герцогине приковано огромное внимание СМИ и общественности. В прессе активно обсуждают ее семью, гардероб, увлечения и даже жесты.

Как объясняют эксперты по языку тела, на самом деле определенные жесты Меган являются не королевской традицией, а определенным сообщением.

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Так, в интервью OK! magazine специалист по языку тела Джуди Джеймс рассказала, почему герцогиня Сассекская часто держит руки в карманах на публике.

Меган Маркл и принц Гарри

По словам Джеймс, таким образом Маркл показывает, что хочет спрятаться и свести к минимуму появления на публике.

"Классическая причина этого очень распространенного жеста заключается в том, что он сигнализирует о подсознательном желании спрятаться, особенно когда руки засунуты глубоко в карманы", – пояснила эксперт.

Также привычка Меган имеет более просто объяснение – держа в одной руке сумочку или клатч, она кладет свободную руку в карман, чтобы не выглядеть неуклюже на фото.

"Это также помогает решить проблему, которая есть у большинства из нас: мы не знаем, что делать с руками, когда люди смотрят на нас", – добавила Джеймс.

Фото: gettyimages.com

Допис, поширений Meghan Markle Duchess (@dutchessmeghanm) 28 Чер 2018 р. о 3:01 PDT