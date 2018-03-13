Почему мужчины, которые одевают носки на ночь, являются лучшими любовниками: объяснение ученых

Мужчины, которые одевают на ночь носки, лучше спят и могут быть более страстными любовниками. Кроме этого, они не страдают от симптомов болезни Рейно, а женщины имеют смягченную форму менопаузы.

Исследование провели ученые из университета Гронингена, в Нидерландах, сообщает The Daily Mail. Эксперименты начали еще в 2005 году, а окончательные результаты недавно представили в Копенгагене.

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Ученые утверждают, что аксессуары для ног фактически улучшили сексуальную жизнь супругов. В частности, из 13 пар, которые принимали участие в исследовании, те, кто надевал носки в кровать, чаще достигали оргазма.

Результаты базируются на том, что женщины негативно реагируют на ощущение холодных ног своих партнеров. Следовательно, только 50% из них достигали оргазма при половом акте. Если же партнер надевал носки, их количество увеличилось до 80%.