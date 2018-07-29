Почему мужчины преувеличивают, когда их спрашивают о количестве партнерш
Британские ученые выяснили, почему мужчины склонны преувеличивать, когда речь заходит об их сексуальном опыте.
Исследователи из университета Глазго проанализировали данные опроса 15 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 16 до 74 лет, пишет Independent.
Выяснилось, что мужчины чаще женщин завышают количество сексуальных партнеров. Они завышают число в среднем в два раза.
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Причиной врать о своем сексуальном опыте было желание казаться более опытными. Также иногда мужчины просто округляли цифры, не подсчитывая точное количество партнеров.
Что интересно, что мужчины и женщины во время опроса продемонстрировали совершенно разное отношение к случайному сексу.
Женщины пытались скрыть от партнеров такой опыт, а мужчины наоборот – преувеличить количество случайных сексуальных отношений.
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