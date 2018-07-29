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Почему мужчины преувеличивают, когда их спрашивают о количестве партнерш

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Отношения
Отношения / Фото из открытых источников

Британские ученые выяснили, почему мужчины склонны преувеличивать, когда речь заходит об их сексуальном опыте.

Исследователи из университета Глазго проанализировали данные опроса 15 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 16 до 74 лет, пишет Independent.

Выяснилось, что мужчины чаще женщин завышают количество сексуальных партнеров. Они завышают число в среднем в два раза.

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Причиной врать о своем сексуальном опыте было желание казаться более опытными. Также иногда мужчины просто округляли цифры, не подсчитывая точное количество партнеров.

Что интересно, что мужчины и женщины во время опроса продемонстрировали совершенно разное отношение к случайному сексу.

Женщины пытались скрыть от партнеров такой опыт, а мужчины наоборот – преувеличить количество случайных сексуальных отношений.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Психология Здоровье Здоровая жизнь Секс
Источник: 24 Канал
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