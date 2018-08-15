Почему надо есть тертую морковь ежедневно

Медики утверждают, что ежедневное употребление тертой моркови поможет защитить себя и семью от ряда недугов.

Тертая морковь помогает в профилактике многих болезней, передает Оrganicfacts.

Этот овощ содержит все необходимые вещества для борьбы с вирусами и различными заболеваниями. Морковь дает организму ценные: провитамин А (бета-каротин), витамины группы С, D, E, K, B6 и B1, органический натрий, биотин, калий, фосфор и магний.

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Что интересно, чем ярче морковь – тем больше в ней полезных веществ. В частности, витамин А отвечает за нормальный рост организма – синтез половых гормонов и здоровье скелета.

Бета-каротин также положительно влияет на слизистые оболочки кожи, повышает устойчивость организма к различным инфекциям, укрепляет зубы, кости, волосы и помогает восстановиться нервной системе после серьезных нагрузок.

А еще бета-каротин – замечательный антиоксидант. Ученые из США отмечают, что регулярное употребление моркови может продлить жизнь человека на 6-8 лет.

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