Почему не стоит покупать дорогие сыворотки для лица: объяснение дерматолога
Гарвардский дерматолог Эбигейл Уолдман развенчала мифы о том, что дорогие сыворотки для лица имеют лучшее качество, чем бюджетные варианты. По ее словам, лучше обращать внимание на состав косметического средства, а не на его цену.
Об этом сообщается на Harvard Health.
Чудодейственные бьюти сыворотки пользуются сегодня большой популярностью среди известных блоггеров и звезд шоу-бизнеса. Однако врач отмечает, что они действительно являются более эффективными, чем увлажняющие кремы и отлично могут бороться со старением кожи, однако главное не цена, а состав продукта.
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Наиболее эффективная комбинация витамина С, витамина Е и феруловой кислоты. Такой микс эффективен в борьбе с пигментацией кожи и помогает стимулировать выработку коллагена. Честно говоря, я не думаю, что цена имеет значение. Лучше читайте состав на этикетке,
– прокомментировала эксперт Уолдман.
Врач добавила, что рекомендует также использовать средства для увлажнения кожи с содержанием ниацинамида - витамина В3 в жидкой форме, а также ресвератрола и ретинола.