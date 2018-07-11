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Телеканал новостей 24 Новости Красота

Почему не стоит покупать дорогие сыворотки для лица: объяснение дерматолога

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Почему не стоит покупать дорогие сыворотки для лица
Почему не стоит покупать дорогие сыворотки для лица / jmalay.com

Гарвардский дерматолог Эбигейл Уолдман развенчала мифы о том, что дорогие сыворотки для лица имеют лучшее качество, чем бюджетные варианты. По ее словам, лучше обращать внимание на состав косметического средства, а не на его цену.

Об этом сообщается на Harvard Health.

Чудодейственные бьюти сыворотки пользуются сегодня большой популярностью среди известных блоггеров и звезд шоу-бизнеса. Однако врач отмечает, что они действительно являются более эффективными, чем увлажняющие кремы и отлично могут бороться со старением кожи, однако главное не цена, а состав продукта.

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Наиболее эффективная комбинация витамина С, витамина Е и феруловой кислоты. Такой микс эффективен в борьбе с пигментацией кожи и помогает стимулировать выработку коллагена. Честно говоря, я не думаю, что цена имеет значение. Лучше читайте состав на этикетке,
– прокомментировала эксперт Уолдман.

Врач добавила, что рекомендует также использовать средства для увлажнения кожи с содержанием ниацинамида - витамина В3 в жидкой форме, а также ресвератрола и ретинола.

Теги: LifeStyle Красота
Источник: 24 Канал
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