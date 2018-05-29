Почему не стоит принимать душ в жару: ответ врача

Врач Виктория Савицкая заверила, что после пребывания на жаре сразу принимать душ может стать причиной обострения проблем с сердцем и сосудами

Прохладный душ может вызвать простудные симптомы, пишет Голос UA.

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"Как бы сильно не хотелось охладиться, подождите перед принятием душа минут 10, пока организм хоть немного остынет", – посоветовала врач.

В жару тело человека теряет жидкость, вместе с которой уходят полезные микроэлементы.

Если же принять душ, когда тело разогрето от солнечных лучей, то это может быть дополнительным стрессом для организма, что может разрушить систему защиты.

По словам врача, прохладный душ в жару – это настоящий шок для сердечно-сосудистой системы.

К слову, эксперты рассказали, что лучше: выбрать ванну или установить душевую кабину.