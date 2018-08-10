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Почему не стоит употреблять нежирные молочные продукты: совет диетолога

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Почему не стоит употреблять нежирные молочные продукты
Почему не стоит употреблять нежирные молочные продукты / uk.baker-group.net

Не стоит отказываться от жирных молочных продуктов, ведь присутствие молочного жира в кефире, йогурте, молоке очень важно для функционирования организма.

Об этом рассказала диетолог Оксана Скиталинская на своей странице в Facebook.

Жир в молочных продуктах имеет для здоровья много положительных бонусов.

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1. Принимая обезжиренные продукты мы легко переедаем, потому что ощущение сытости никак не наступает, а жир обеспечивает ощущение сытости.

2. С молочным жиром организм получает жирорастворимые витамины А, D, Е, каротиноиды.

3. В присутствии витамина D лучше усваиваются кальций и магний.

Жирні молочні продукти корисніші для здоров'я

Жирные молочные продукты полезны для здоровья

4. Отсутствие жира в кисломолочных продуктах компенсировано углеводами – для загущения и улучшения вкуса, а углеводы стимулируют выделение гормона инсулина поджелудочной железой и подавляют процесс окисления ( "сжигания") жира, то есть похудеть на обезжиренных становится труднее.

5. Обезжиренные, как и очень жирные, ухудшают усвоение кальция.

6. Молочный жир полезен для мозга и кишечной микробиоты,

У тех, кто потребляет исключительно обезжиренные молочные продукты, высокий риск болезни Паркинсона. Кстати, ягоды уменьшают риск развития болезни Паркинсона, поэтому, если едите кисломолочные, всегда добавьте горсть ягод – польза будет однозначной,
– добавила Скиталинская.

З вітаміном D краще засвоюються кальцій та магній

С витамином D лучше усваиваются кальций и магний

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Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Здоровое питание Диеты
Источник: 24 Канал
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