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Почему нельзя пользоваться патчами ежедневно: ответ дерматолога

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Почему нельзя пользоваться патчами ежедневно
Почему нельзя пользоваться патчами ежедневно / party.pl

Патчи являются одними из самых активных домашних средств для ухода за зоной под глазами. Однако врач убеждает – пользоваться такими средствами каждый день может не нужно.

Их используют для снятия отеков, высветления мешков под глазами, если они связаны со стрессом, пишет ТСН.

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Патчи способны увлажнить кожу под глазами, снять усталость и напряжение. Такие средства рекомендуют применять женщинам от 25 до 45 лет дважды или трижды на неделю.

Патчі можна використовувати жінкам від 25 років до 45 років
Патчи можно использовать женщинам от 25 лет до 45 лет

Врач-дерматолог не советует использовать патчи до 25 лет, ведь кожа имеет много ресурсов, а после 45 патчи неэффективны.

Действие патчей зависит от активных компонентов – гиалуроновой кислоты, коллагена, витаминов С и Е, антиоксидантов, препаратов, улучшающих микроциркуляцию, пептидов и других.

Не рекомендует врач использовать эти средства каждый день, из-за того, что они содержат в большом количестве активные вещества. Из-за этого могут возникать аллергические реакции на коже. Поэтому, прежде чем использовать патчи необходимо сделать пробу, к примеру, на внутренней стороне предплечья.

Перед використанням патчів зробіть пробу на внутрішній стороні передпліччя
Перед использованием патчей сделайте пробу на внутренней стороне предплечья

Но есть исключения – тогда, когда необходим накопительный эффект.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Красота Здоровье Здоровая жизнь Аллергия
Источник: 24 Канал
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