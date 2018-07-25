Почему нельзя пользоваться патчами ежедневно: ответ дерматолога

Патчи являются одними из самых активных домашних средств для ухода за зоной под глазами. Однако врач убеждает – пользоваться такими средствами каждый день может не нужно.

Их используют для снятия отеков, высветления мешков под глазами, если они связаны со стрессом, пишет ТСН.

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Патчи способны увлажнить кожу под глазами, снять усталость и напряжение. Такие средства рекомендуют применять женщинам от 25 до 45 лет дважды или трижды на неделю.



Патчи можно использовать женщинам от 25 лет до 45 лет

Врач-дерматолог не советует использовать патчи до 25 лет, ведь кожа имеет много ресурсов, а после 45 патчи неэффективны.

Действие патчей зависит от активных компонентов – гиалуроновой кислоты, коллагена, витаминов С и Е, антиоксидантов, препаратов, улучшающих микроциркуляцию, пептидов и других.

Не рекомендует врач использовать эти средства каждый день, из-за того, что они содержат в большом количестве активные вещества. Из-за этого могут возникать аллергические реакции на коже. Поэтому, прежде чем использовать патчи необходимо сделать пробу, к примеру, на внутренней стороне предплечья.



Перед использованием патчей сделайте пробу на внутренней стороне предплечья

Но есть исключения – тогда, когда необходим накопительный эффект.

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