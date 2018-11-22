Почему нельзя заставлять ребенка есть: топ-3 причины

Медики и психологи отмечают – категорически нельзя заставлять ребенка есть, если он не хочет.

По словам специалистов, из-за насильственного кормления у ребенка может пропасть аппетит, передает "Наша мама".

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Ребенок будет негативно воспринимать процесс приема пищи, начнет постоянно отказываться, хитрить, медленно жевать или выплевывать блюдо. Впоследствии такие действия могут привести к снижению аппетита – малыш начнет терять вес.

Психологическая травма и недоверие – еще одна опасность принуждения к еде. Подсознательно ребенок будет чувствовать, что родители наносят ему вред. И искоренить это с уровня подсознания во взрослой жизни не получится – останется недоверие к методам и мнению родителей.

В отдельных случаях ребенок может заболеть. В частности, при перелетах в другие страны или при начальной стадии заболевания один из механизмов, используемых организм для борьбы и адаптации – снижение аппетита. В такие стрессовые моменты организму требуется меньше пищи и больше жидкости. Поэтому прислушивайтесь к организму ребенка и не навязывайте ему питание.

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