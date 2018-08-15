Дерматологи из Центра исследований Лэнгон в Нью-Йорке установили, чем грозит самостоятельное удаление прыщей в зоне, которую называют "треугольником смерти".

Речь идет о зоне, которую называют "треугольником смерти", информирует Daily Mail.

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Он начинается от основания носа чуть ниже лба и заканчивается точкой с обеих сторон губ.

"Треугольник смерти"

Медицинские эксперты считают, что выдавливание прыщей в этой зоне влечет за собой наибольшую угрозу, поскольку она очень важна для снабжения крови всему организму.

Исследователи считают, что инфекции и бактерии на руках, которые попадают в кровь после выдавливания прыщей, в некоторых случаях могут спровоцировать нарушения работы мозга и глаз, последствия которых нельзя исправить. Ученые отмечают, что инфекции, попадающие в организм через ткани лица, способны вызвать слепоту, абсцесс мозга, менингит и даже инсульт.

Почему опасно самостоятельно избавляться от прыщей на лице

Чтобы предотвратить такие последствия, нужно проводить дезинфекцию рук с помощью жидкого мыла и спиртовых салфеток.

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