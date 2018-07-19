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Почему опасно употреблять хлеб в большом количестве: ответ диетолога

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Почему опасно употреблять хлеб в большом количестве
Почему опасно употреблять хлеб в большом количестве / kingarthurflour.com

Умеренное употребление хлеба не нанесет вреда, однако, если человек употребляет его в большом количестве, то это может повлечь множество проблем со здоровьем.

Диетолог Светлана Фус объясняет, что лучше выбирать хлеб, произведенный с использованием натуральной закваски без примесей.

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Однако если человек употребляет более 100 граммов хлеба в день, то это может повредить здоровью. Светлана Фус объясняет – на пользу и свойства хлеба влияют два фактора – амилопектин и глютен.

В состав крахмала зернового муки входит амилопектин и амилоза, первый компонент усваивается быстро и делает хлеб белым и пушистым. Амилоза наоборот: усваивается медленно. 2 кусочка хлеба из пшеничной муки увеличивают уровень сахара в крови как сахар рафинад

via GIPHY

Диетолог предостерегает, что постоянное употребление хлеба и других изделий из пшеничной муки стимулирует увеличение инсулина, что со временем приводит к инсулиновой резистентности. Поэтому фигура полнеет, возникает подкожный жир, от которого трудно избавиться.

От соотношения амилопектина и амилозы в крахмале зависит гликемический индекс хлеба, который применяют для усвоения углеводов в диетологии.

Второй фактор – глютен или клетчатка – белок пшеничного, ржаного и ячменного зерна. Этот компонент долго переваривается в кишечнике. Глютен способен воздействовать на слизистую оболочку – нарушать кишечный барьер для вирусов, бактерий, непереваренных пищевых макромолекул и провоцировать иммунную реакцию и воспаление.

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Почему опасно употреблять хлеб в большом количестве

Избыток глютена может вызвать развитие сахарного диабета, пищевую непереносимость, избыточный вес, целиакией (непереносимость глютена) и другие аутоиммунные заболевания.

К слову, ученые установили, что на когнитивные функции организма и эмоциональное состояние хорошо влияет цинк и железо.

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Лечение Ожирение Диабет
Источник: 24 Канал
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