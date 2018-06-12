23:55
12 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
28°C 14°C
  • среда
    22°C 16°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин разволновался. Главное богатство россиян
Вєсті Кремля
22:46, сегодня
Вести.UA. Атака дронов. Наказание за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:18, сегодня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Лечение
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Почему отекают ноги: врач назвал основные причины

232 Читати новину українською
5 причин отека ног
5 причин отека ног / medline.org.ua

Если у человека часто отекают ноги, то это может свидетельствовать о наличии запущенной болезни в организме.

Сосудистый хирург назвал основные причины отека ног, пишет tsn.

Читайте также: Почему отекают ноги и что с этим делать: ответ врача

Основной причиной таких симптомов являются заболевания вен – варикоз, состояние после перенесенного тромбоза вен, а также болезни лимфатической системы. При "венозных" отеках лишь одна конечность заметно отекает.

Ноги могут отекать из-за болезни почек. При этом отек может появиться на лице и на обеих конечностях.

Заболевания щитовидной железы могут спровоцировать отеки ног. К проблемам можно отнести нарушение работы женских половых органов и надпочечников. Изменение гормонального фона у женщин и онкопатология предстательной железы у мужчин могут также быть причиной отека ног.

Отеки ног можно наблюдать при патологии надпочечников. Также отечность конечностей может возникать из-за нарушения работы сразу нескольких органов, например, сердца и почек одновременно.

Патологии сердца могут вызвать отечность ног. Они возникают преимущественно у пожилых людей с запущенными болезнями сердца и гипертонией.

К слову, каждая вторая женщина страдает от симптомов "тяжести" и "гудения" ног к концу дня. Вероятно, это из-за того, что они проводят весь день на ногах, или же надевают высокие каблуки.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
сегодня, 22:02 Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
Ольга Бродська 949
"Серпом по рейтингу": як зрізати популярність корумпованого депутата
сегодня, 20:00 "Серпом по рейтингу": як зрізати популярність корумпованого депутата
Віталій Шабунін 119
Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
сегодня, 12:00 Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
Полёт не разрешён: зачем ограничили беспилотники и почему это важно
сегодня, 19:01 Полёт не разрешён: зачем ограничили беспилотники и почему это важно
Яніна Ткачук 286
Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
сегодня, 17:02 Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
Юрій Одарченко 257
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук