Почему отекают ноги: врач назвал основные причины

Если у человека часто отекают ноги, то это может свидетельствовать о наличии запущенной болезни в организме.

Сосудистый хирург назвал основные причины отека ног, пишет tsn.

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Основной причиной таких симптомов являются заболевания вен – варикоз, состояние после перенесенного тромбоза вен, а также болезни лимфатической системы. При "венозных" отеках лишь одна конечность заметно отекает.

Ноги могут отекать из-за болезни почек. При этом отек может появиться на лице и на обеих конечностях.

Заболевания щитовидной железы могут спровоцировать отеки ног. К проблемам можно отнести нарушение работы женских половых органов и надпочечников. Изменение гормонального фона у женщин и онкопатология предстательной железы у мужчин могут также быть причиной отека ног.

Отеки ног можно наблюдать при патологии надпочечников. Также отечность конечностей может возникать из-за нарушения работы сразу нескольких органов, например, сердца и почек одновременно.

Патологии сердца могут вызвать отечность ног. Они возникают преимущественно у пожилых людей с запущенными болезнями сердца и гипертонией.

К слову, каждая вторая женщина страдает от симптомов "тяжести" и "гудения" ног к концу дня. Вероятно, это из-за того, что они проводят весь день на ногах, или же надевают высокие каблуки.

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