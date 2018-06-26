Почему похмелье ухудшается с возрастом: версии ученых

Существует несколько теорий, почему похмелье ухудшается с возрастом, вероятно, дело в том, что в организме недостаточно ферментов печени или в ее плохой работе.

Возможно, это связано с составом тела, ведь по мере старения организм теряет воду, что, по мнению экспертов, может привести к более высокой концентрации алкоголя в крови во время его употребления, пишет Likar.info.

Читайте также: Ученые рассказали, как можно быстро протрезветь после употребления алкоголя

Проблема в том, что наука еще не определила, какие именно процессы связаны с ухудшением похмелья с возрастом. И хотя есть тонна исследований краткосрочных и долгосрочных эффектов алкоголя на здоровье, исследования, касающиеся похмелья, ограничены.

Доктор Марк Вильенбринг считает, что восприятие и память о похмелье могут сильно измениться по мере старения. Таким образом, мозг заставляет поверить в то, что похмелье стало действительно труднее, чем раньше.

Доктор философии Ричард Стивенс проверил гипотезу изменения похмелья с возрастом. В исследовании приняли участие более 50 тысяч человек в возрасте от 18 до 94 лет. Вывод ученых таков: с возрастом большинство людей пьют реже и меньше, что заставляет их чувствовать, будто похмелье ухудшилось.

Эксперимент показал, что в целом подростки, молодые люди, а также люди среднего возраста, выпивают примерно одинаковое количество алкоголя, а вот в категории людей от 30 до 40 лет наблюдалось снижение потребления спиртных напитков.

Исследование, опубликованное в журнале "Алкоголизм: клинические и экспериментальные исследования" в 2013 году, информирует, что люди в возрасте от 18 до 29 лет пьют больше, чем люди старше 30-ти лет. Также ученые заметили уменьшение тенденции снижения потребления алкоголя до 40 лет из-за таких факторов, как карьера, обязанности и дети.

Стивенс объясняет это тем, что чем моложе человек, тем меньше у него обязательств и больше шансов выспаться на утро. В период взросления у человека появляются различные обязанности, которые заставляют переживать похмелье на работе или во время других занятий.

К слову, бельгийские ученые нашли определенные соединения, которые могут свидетельствовать о наличии или отсутствии склонности человека к алкоголизму.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.