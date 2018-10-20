Почему полезно отсыпаться на выходных

Корейские ученые выяснили еще одну вескую причину отсыпаться на выходных.

По их словам, отсыпаясь на выходных, можно похудеть, передает Dailystar.

Они провели исследование, в котором приняли участие две тысячи человек в возрасте от 19 до 82 лет. У людей, которые в выходные дни спали дольше, чем в будни, был низкий индекс массы тела.

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Врачи зафиксировали, что каждый дополнительный час полноценного крепкого сна снижал индекс массы тела на 0,12 грамма.

Недостаток сна влияет на гормональный баланс, метаболизм и механизмы аппетита – люди, которые мало спят, потребляют больше пищи из-за повышенного желания есть.

Ученые отметили, что из-за этого легко запускаются физиологические механизмы ожирения, гипертонии, ишемической болезни сердца.

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