Почему полезно врать: неожиданное заявление ученых

Умение лгать полезно для развития мозга. Так, дети, которые раньше начинают врать, превосходят в когнитивных способностях честных сверстников.

К такому выводу пришли Канг Ли из Торонтского университета (Канада) и его коллеги из Китая, Сингапура и США, сообщает Medical Xpress.

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Они провели исследование на дошкольниках из Китая. Детей в возрасте до 4 лет разделили на две группы – в каждой было поровну мальчиков и девочек.

Детей научили игре, в которой в одной из рук им нужно было спрятать сверток со сладостями, а взрослому – угадать, в какой руке он спрятан.

Одну группу научили жульничать так, чтобы приз всегда оставался у них. Контрольная группа играла честно. Затем психологи проводили с малышами тесты. Выяснилось, что "мошенники" стали лучше понимать намерения других людей.

Канг Ли убежден, что умение врать – нормальная часть взросления. И чем раньше ребенок научится обманывать – тем развитее у него будут когнитивные способности.

Добавим, по словам неврологов, большинство людей используют ложь для работы. Поскольку во время лжи задействованы определенные части мозга, чаще всего человек врет, когда устал или находится в стрессовом состоянии.

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