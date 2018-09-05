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Почему полезно врать: неожиданное заявление ученых

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Почему полезно врать
Почему полезно врать / kidbook.com.ua

Умение лгать полезно для развития мозга. Так, дети, которые раньше начинают врать, превосходят в когнитивных способностях честных сверстников.

К такому выводу пришли Канг Ли из Торонтского университета (Канада) и его коллеги из Китая, Сингапура и США, сообщает Medical Xpress.

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Они провели исследование на дошкольниках из Китая. Детей в возрасте до 4 лет разделили на две группы – в каждой было поровну мальчиков и девочек.

Детей научили игре, в которой в одной из рук им нужно было спрятать сверток со сладостями, а взрослому – угадать, в какой руке он спрятан.

Одну группу научили жульничать так, чтобы приз всегда оставался у них. Контрольная группа играла честно. Затем психологи проводили с малышами тесты. Выяснилось, что "мошенники" стали лучше понимать намерения других людей.

Канг Ли убежден, что умение врать – нормальная часть взросления. И чем раньше ребенок научится обманывать – тем развитее у него будут когнитивные способности.

via GIPHY

Добавим, по словам неврологов, большинство людей используют ложь для работы. Поскольку во время лжи задействованы определенные части мозга, чаще всего человек врет, когда устал или находится в стрессовом состоянии.

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Теги: Медицина Здоровье Психология Дети
Источник: 24 Канал
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