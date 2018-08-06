Почему политзаключенного Костенко держали в российской тюрьме и где он будет жить теперь

Украинский политзаключенный Александр Костенко, который 3,5 года отсидел в тюрьме в России, наконец в Украине. Его освобождение страна восприняла как победу.

Парня осудили за бросание камней в беркутовцев на Евромайдане. Мол, спецназовец сам пожаловался на активиста. Правда, Костенко был замешан в еще одном скандале. Политзаключенного ранее подозревали в сотрудничестве с Россией во время Революции достоинства.

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Три с половиной года в российской колонии. И вот на родной земле. Уставший и со сломанной рукой – Александр Костенко не раз жаловался на пытки в тюрьме. Теперь бывший политический заключенный будет жить в двухкомнатной квартире. Ее выделило государство.

Александр Костенко встретился со своей мамой

За решеткой Костенко оказался за то, что во время Евромайдана попал камнем в беркутовца. Позже силовик успел получить российское гражданство. Однако вопросов к бывшему евромайдановцу много. В мае 2014 года его вместе со Станиславом Красновым якобы задержала СБУ. Подозревали в участии в террористической группе и подготовке диверсий. А еще в сотрудничестве во время Революции достоинства с Россией.

После того, как вышел из СИЗО, Костенко якобы убежал в Крым. Однако сам уверял, что его похитили. К слову, другой подозреваемый Краснов сейчас находится на скамье подсудимых. Инкриминируют ему государственную измену. В качестве доказательства, СБУ опубликовала записанный телефонный разговор.

У нас есть проведенная экспертиза. Расшифрован голос, где он рассказывает о том, что обсуждают проведение террористических актов в Киеве,

– сказал председатель СБУ Василий Грицак.

А еще Костенко обвиняют в том, что в 2015 году он сменил украинское гражданство на российское. Однако в МИД говорят: не знают, есть ли у Костенко российский паспорт.

Ему был при освобождении возвращен его украинский паспорт. И по нему он пересек украинскую границу. Итак, если бы русские не признавали его украинского паспорта, они бы не позволили ему уехать,

– рассказал государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

Однако в любом случае на одного политического пленника Кремля стало меньше. Однако перед Украиной кропотливая работа – нужно освободить еще многих украинцев из страны-агрессора.

Кто такой Александр Костенко?

Житель Симферополя, который принимал активное участие в событиях на Майдане в Киеве. В мае 2015 года Костенко в оккупированном Крыму приговорили к 4 годам и 2 месяцам колонии якобы за нанесение телесных повреждений работнику крымского "Беркута" в Киеве. После рассмотрения кассационной жалобы срок Костенко уменьшили до 3 лет и 6 месяцев заключения.