Почему Порошенко может выйти во второй тур, а Тимошенко теряет лидерство?

Шансы Порошенко на выход во второй тур возросли. Юлия Тимошенко исчерпала свой потенциал, а у Зеленского рейтинги могут еще вырасти.

Такое мнение 24 канала высказал политический эксперт Михаил Басараб.

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По его словам, социологи прогнозировали проседание рейтинга Юлии Тимошенко в конце 2018 года. Так и произошло. Она исчерпала свой потенциал, который набирала летом и осенью, поскольку ничего нового Тимошенко не предложила. Важно то, что у нее лимитированный электоральный потенциал. Лидер "Батькивщины" всегда имела ядро, но при этом и большое количество антипатиков, которые ни при каких обстоятельствах за нее не проголосуют.

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При этом падение рейтингов Тимошенко эксперт объясняет тем, что ее голоса перетекли к Зеленскому, поскольку у них общий электорат.

"Сейчас троица Зеленский-Тимошенко-Порошенко идут нос к носу. При дальнейшем росте рейтинга Зеленского существует вероятность, что Тимошенко выпадет из борьбы за выход во второй тур. У Порошенко еще есть электоральные резервы. Если Тимошенко в нисходящем электоральном тренде, то Порошенко и Зеленский в восходящем", – убежден Михаил Басараб.

По мнению политолога, Порошенко сейчас наращивает свой рейтинг. Сыграл свою роль Томос. Дополнительный потенциал – в мобилизации образованной части избирателей, которые могут объединиться вокруг Порошенко, если он будет выглядеть единственной преградой на пути к победе популистов или комиков.

Вероятность выхода во второй тур и победы Зеленского может добавить Порошенко проценты. Часть избирателей, которые ранее поддерживали Гриценко или Садового, при условии, что действующий президент будет единственным, у кого будет шанс не допустить победы Зеленского, могут закрыть глаза и проголосовать за Порошенко,

– считает Басараб.

На этой неделе Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр Разумкова обнародовали социологическое исследование по рейтингу кандидатов в президенты. Среди тех, кто пойдет на участки и определился с выбором, 23% поддерживают шоумена и актера Владимира Зеленского. Еще 16,4% избирателей проголосовали бы за Петра Порошенко, а 15,7% – за Юлию Тимошенко.

Социологическая группа "Рейтинг" также опубликовала результаты опроса по президентским выборам в 2019 году. Согласно результатам опроса, 14,1% граждан Украины поддерживают Владимира Зеленского. Немного отстает в рейтинге Юлия Тимошенко – 13,1%. Еще 10,8% украинцев поддерживают кандидатуру Петра Порошенко.

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