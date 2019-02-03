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      Почему Порошенко может выйти во второй тур, а Тимошенко теряет лидерство?

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      Юлия Тимошенко потеряла лидерство в президентских рейтингах
      Юлия Тимошенко потеряла лидерство в президентских рейтингах / Фото из открытых источников

      Шансы Порошенко на выход во второй тур возросли. Юлия Тимошенко исчерпала свой потенциал, а у Зеленского рейтинги могут еще вырасти.

      Такое мнение 24 канала высказал политический эксперт Михаил Басараб.

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      По его словам, социологи прогнозировали проседание рейтинга Юлии Тимошенко в конце 2018 года. Так и произошло. Она исчерпала свой потенциал, который набирала летом и осенью, поскольку ничего нового Тимошенко не предложила. Важно то, что у нее лимитированный электоральный потенциал. Лидер "Батькивщины" всегда имела ядро, но при этом и большое количество антипатиков, которые ни при каких обстоятельствах за нее не проголосуют.

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      При этом падение рейтингов Тимошенко эксперт объясняет тем, что ее голоса перетекли к Зеленскому, поскольку у них общий электорат.

      "Сейчас троица Зеленский-Тимошенко-Порошенко идут нос к носу. При дальнейшем росте рейтинга Зеленского существует вероятность, что Тимошенко выпадет из борьбы за выход во второй тур. У Порошенко еще есть электоральные резервы. Если Тимошенко в нисходящем электоральном тренде, то Порошенко и Зеленский в восходящем", – убежден Михаил Басараб.

      По мнению политолога, Порошенко сейчас наращивает свой рейтинг. Сыграл свою роль Томос. Дополнительный потенциал – в мобилизации образованной части избирателей, которые могут объединиться вокруг Порошенко, если он будет выглядеть единственной преградой на пути к победе популистов или комиков.

      Вероятность выхода во второй тур и победы Зеленского может добавить Порошенко проценты. Часть избирателей, которые ранее поддерживали Гриценко или Садового, при условии, что действующий президент будет единственным, у кого будет шанс не допустить победы Зеленского, могут закрыть глаза и проголосовать за Порошенко,
      – считает Басараб.

      На этой неделе Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр Разумкова обнародовали социологическое исследование по рейтингу кандидатов в президенты. Среди тех, кто пойдет на участки и определился с выбором, 23% поддерживают шоумена и актера Владимира Зеленского. Еще 16,4% избирателей проголосовали бы за Петра Порошенко, а 15,7% – за Юлию Тимошенко.

      Социологическая группа "Рейтинг" также опубликовала результаты опроса по президентским выборам в 2019 году. Согласно результатам опроса, 14,1% граждан Украины поддерживают Владимира Зеленского. Немного отстает в рейтинге Юлия Тимошенко – 13,1%. Еще 10,8% украинцев поддерживают кандидатуру Петра Порошенко.

      Что нужно знать о президентских выборах-2019:

      • Президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года.
      • Официальные результаты должны сообщить до 10 апреля.
      • Если будет решение о проведении второго тура президентских выборов, то он состоится 21 апреля.
      • Более 50 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины. 28 из них ЦИК зарегистрировала.
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Юлия Тимошенко Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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