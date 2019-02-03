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      Чому Порошенко може вийти до другого туру, а Тимошенко втрачає лідерство?

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      Юлія Тимошенко втратила лідерство в президентських рейтингах
      Юлія Тимошенко втратила лідерство в президентських рейтингах / Фото з відкритих джерел

      Шанси Порошенка на вихід до другого туру зросли. Юлія Тимошенко вичерпала свій потенціал, а в Зеленського рейтинги можуть ще зрости.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Михайло Басараб.

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      За його словами, соціологи прогнозували просідання рейтингу Юлії Тимошенко наприкінці 2018 року. Так і сталося. Вона вичерпала свій потенціал, який набирала влітку і восени, оскільки нічого нового Тимошенко не запропонувала. Важливо те, що в неї лімітований електоральний потенціал. Лідер "Батьківщини" завжди мала ядро, але при цьому і велику кількість антипатиків, які за жодних обставин за неї не проголосують.

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      При цьому падіння рейтингів Тимошенко експерт пояснює тим, що її голоси перетекли до Зеленського, оскільки в них спільний електорат.

      "Зараз трійця Зеленський-Тимошенко-Порошенко йдуть ніс до носа. При подальшому зростанні рейтингу Зеленського існує ймовірність, що Тимошенко випаде з боротьби за вихід до другого туру. В Порошенка ще є електоральні резерви. Якщо Тимошенко у низхідному електоральному тренді, то Порошенко і Зеленський у висхідному", – переконаний Михайло Басараб.

      На думку політолога, Порошенко зараз нарощує свій рейтинг. Зіграв свою роль Томос. Додатковий потенціал – в мобілізації освіченої частини виборців, які можуть об’єднатися навколо Порошенка, якщо він виглядатиме єдиною перепоною на шляху до перемоги популістів чи коміків.

      Ймовірність виходу до другого туру і перемоги Зеленського може додати Порошенку відсотки. Частина виборців, які раніше підтримували Гриценка чи Садового, за умови, що чинний президент буде єдиним, в кого буде шанс не допустити перемоги Зеленського, можуть закрити очі і проголосувати за Порошенка,
      – вважає Басараб.

      Цього тижня Центр соціальних та маркетингових досліджень "Социс", Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Центр Разумкова оприлюднили соціологічне дослідження щодо рейтингу кандидатів у президенти. Cеред тих, хто піде на дільниці і визначився з вибором, 23% підтримують шоумена й актора Володимира Зеленського. Ще 16,4% виборців проголосували б за Петра Порошенка, а 15,7% – за Юлію Тимошенко.

      Соціологічна група "Рейтинг" також опублікувала результати опитування щодо президентських виборів у 2019 році. Відповідно до результатів опитування, 14,1% громадян України підтримують Володимира Зеленського. Трохи відстає у рейтингу Юлія Тимошенко – 13,1%. Ще 10,8% українців підтримують кандидатуру Петра Порошенка.

      Що потрібно знати про президентські вибори-2019:

      • Президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року.
      • Офіційні результати повинні повідомити до 10 квітня.
      • Якщо буде рішення про проведення другого туру президентських виборів, то він відбудеться 21 квітня.
      • Понад 50 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти України. 28 з них ЦВК зареєструвала.
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Юлія Тимошенко Володимир Зеленський Новини України
      Джерело: 24 канал
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