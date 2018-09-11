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Почему постоянно хочется есть: интересный факт

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Почему постоянно хочется есть
Почему постоянно хочется есть / luxtopfit.com

Ученые нашли причину постоянного аппетита. Оказывается, лишний вес снижает вкусовую чувствительность, а это заставляет мозг требовать больше еды.

К такому выводу пришла группа ученых Канадского института диетологии, передает Соѕмо.

С проблемой постоянного желания что-то съесть сталкивается 87% людей с лишним весом.

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При лишнем весе в жировой ткани возникает хроническое воспаление. При этом организм начинает вырабатывать особые молекулы – цитокины, обеспечивающие мобилизацию всех сил на борьбу с воспалением, но одновременно они нарушают чувствительность к вкусу. ⠀

via GIPHY

Из-за этого склонные к набиранию лишнего веса люди не могут наслаждаться едой, потому из-за потери чувствительности хочется есть больше сладкую, жирную и соленую пищу.

Так они пытаются восполнить вкусовые пробелы, попадая в замкнутый круг и набирая еще больше килограммов.

Чтобы этого не случилось, специалисты рекомендуют питаться осознанно – медленно есть, наслаждаясь каждым кусочком.

via GIPHY

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Теги: Здоровое питание Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Ожирение
Источник: 24 Канал
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