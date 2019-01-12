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      Почему повышается температура у ребенка без других симптомов

      39 Читати новину українською
      Почему повышается температура у ребенка без других симптомов
      Почему повышается температура у ребенка без других симптомов / ehbobureau.nl

      Часто у ребенка может повышаться температура – это довольно частый симптом. Обычно это сопровождается жалобами: насморк, кашель, боль в горле. Это признаки ОРВИ. Но почему температура повышается без каких-либо других признаков и как лечить это?

      Об этом рассказала врач, кандидат медицинских наук Анна Левадная в Instagram.

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      1. Вирусные инфекции

      Если температура повышается без каких-либо признаков ОРВИ, то можно говорить об инфекциях – цитомегаловирус, вирус Эпштейна – Барр, аденовирусы, энтеровирусы, арбовирусы далее.

      Также есть розеола, при которой симптомов тоже никаких нет, а температура держится три-пять дней до 39-40°C. После нормализации температуры возникает сыпь – мелкие розовые пятна без зуда на груди, шее, лице и конечностях.

      Чому підвищується температура у дитини без інших симптомів
      Почему повышается температура у ребенка без других симптомов

      Лечение при вирусных инфекциях сводится к облегчению симптомов.

      2. Локальные инфекции

      Это могут быть локальные инфекционные процессы мочевой системы, костей, синусов, ушей, миндалин и тому подобное. Они требуют лечения антибиотиками, поэтому обязательно необходимо показать ребенка врачу.

      3. Другие болезни

      Повышать температуру без других симптомов могут туберкулез, бруцеллез, болезнь кошачьих царапин, лептоспироз, сальмонеллез, токсоплазмоз, туляремия, вирусы гепатита и др.

      Среди локальных инфекций – инфекционный эндокардит, внутрибрюшный абсцесс, гранулематозный гепатит, мастоидит и др. А также ювенильный идиопатический артрит, васкулит, системная красная волчанка, лейкозы и лимфомы, нейробластома, гепатома, саркома и др.

       
      Врач
      "Эти болезни возникают редко. Однако если высокая температура держится более 8 дней, то врач должен исключить их. На приеме расскажите о начале заболевания и его симптомах (сыпь, боль и т.д.), динамике лихорадки, реакцию на жаропонижающие и т.д. ".

      Врач напоминает: прорезывание зубов не вызывает длительное повышение температуры. Только у некоторых детей возможно умеренное повышение температуры, чаще в день прорезывания зуба до 37-38°C. во время этого могут возникнуть другие инфекции – отиты, циститы и др.

      В любом случае обратитесь к врачу.

      О нормах температуры у детей – читайте в материале.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Дети Уход за младенцами
      Источник: 24 Канал
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