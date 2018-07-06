Почему принц Гарри не берет за руку Меган Маркл после свадьбы: мнение эксперта

После свадьбы принца Гарри и Меган Маркл количество совместных официальных визитов пары только увеличилось, а вот проявление чувств наоборот – уменьшилось. Эксперт по этикету Уильям Хэнсон объяснил, почему герцоги Сассекские теперь меньше заботятся друг о друге на публике.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Многим фанатам королевской семьи и так понятно, что чаще всего причиной этого является соблюдение королевского протокола. Но Уильям Хэнсон допустил, что таким образом супруги хотят выглядеть более серьезными.

Читайте также: Принц Гарри отказался взять Меган Маркл за руку перед королевой: видео

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 5 Лип 2018 р. о 12:02 PDT

Принц Гарри, вероятно, испытывает меньшую необходимость предоставлять Меган поддержку на публике, потому что она уже стала его женой. Уверенность ей придает сам статус. Публичные проявления любви уместны в частных ситуациях и менее соответствуют профессиональному поведению. Я подозреваю, что принц Гарри и герцогиня Сассекская понимают, что после свадьбы работа и статус выходят на первое место,

– отметил Хэнсон.

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 27 Лис 2017 р. о 6:42 PST

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 9 Січ 2018 р. о 9:38 PST

В общем, принц Гарри и Меган Маркл уже давно стали любимцами миллионов, поскольку до свадьбы 19 мая они уверенно демонстрировали свою любовь друг к другу. Что касается брата принца Гарри – принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон, то они отличаются большей демократичностью. Они всегда предпочитали меньше афишировать свои чувства друг к другу.