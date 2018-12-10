Почему пробиотики не действуют: объяснение врача

Нет универсальных пробиотиков, одинаково эффективных для всех. Поэтому во время лечения пробиотиками необходимо подбирать курс для каждого пациента индивидуально.

Об этом сообщила врач-терапевт, нуфролог, диетолог Ахуньянова Регина.

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Пробиотики – это препараты различных микроорганизмов, которые влияют на микробы (совокупность всех бактерий) человека. Микробом человека уникален и индивидуален. Закладываются с рождения, формируются в течение жизни, зависят непосредственно от питания, заболеваний и образа жизни.

Пробиотики должны подбираться индивидуально

Сигнал о том, что микрофлора не работает, можно наблюдать при:

частых простудных и вирусных заболеваниях; проблемах с пищеварительной системой; аденоидах; аллергических заболеваниях; анемии; гипо- и авитаминозах; эндокринных заболеваниях; после приема курсов лекарственных препаратов.

Пробиотики должны подходить к вашей индивидуальной микрофлоре. В современных клиниках Изралия, Швейцарии, Америки давно подбирают пробиотик индивидуально.

Микрофлора может быть слишком активная и препарат просто будет поглощен ею полностью, не оказывая лечебного эффекта. Или активность на нуле, тогда пробиотик может ухудшить ситуацию, и это особенно опасно у новорожденных детей и детей раннего возраста.

Поэтому, прежде чем тратить деньги на курс, спросите у врача о подборе. А употребляя пробиотик, следуйте диетотерапии, тогда эффект будет гораздо большим.

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