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      Почему пробиотики не действуют: объяснение врача

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      Почему пробиотики не приносят пользы
      Почему пробиотики не приносят пользы / likar.info

      Нет универсальных пробиотиков, одинаково эффективных для всех. Поэтому во время лечения пробиотиками необходимо подбирать курс для каждого пациента индивидуально.

      Об этом сообщила врач-терапевт, нуфролог, диетолог Ахуньянова Регина.

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      Пробиотики – это препараты различных микроорганизмов, которые влияют на микробы (совокупность всех бактерий) человека. Микробом человека уникален и индивидуален. Закладываются с рождения, формируются в течение жизни, зависят непосредственно от питания, заболеваний и образа жизни.

      Пробіотики

      Пробиотики должны подбираться индивидуально

      Сигнал о том, что микрофлора не работает, можно наблюдать при:

      1. частых простудных и вирусных заболеваниях;
      2. проблемах с пищеварительной системой;
      3. аденоидах;
      4. аллергических заболеваниях;
      5. анемии;
      6. гипо- и авитаминозах;
      7. эндокринных заболеваниях;
      8. после приема курсов лекарственных препаратов.

      Пробиотики должны подходить к вашей индивидуальной микрофлоре. В современных клиниках Изралия, Швейцарии, Америки давно подбирают пробиотик индивидуально.

      Микрофлора может быть слишком активная и препарат просто будет поглощен ею полностью, не оказывая лечебного эффекта. Или активность на нуле, тогда пробиотик может ухудшить ситуацию, и это особенно опасно у новорожденных детей и детей раннего возраста.

      Поэтому, прежде чем тратить деньги на курс, спросите у врача о подборе. А употребляя пробиотик, следуйте диетотерапии, тогда эффект будет гораздо большим.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровье Диеты Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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