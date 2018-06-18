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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Почему ранний секс опасен: объяснение ученых

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Почему ранний секс опасен
Почему ранний секс опасен / svalyavanews.in.ua

Девушки, которые слишком быстро теряют девственность, рискуют никогда не узнать, что такое – быть матерью. Ведь ранняя половая жизнь может спровоцировать бесплодие.

Об этом говорится в монографии "Медико-социальные проблемы воспитания подростков" Научного центра здоровья детей, передает Nashamama.

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По словам специалистов, девушки, которые слишком быстро начинают заниматься сексом, рискуют своим репродуктивным здоровьем. По данным, сегодня 41% школьниц в возрасте 15 лет уже лишились девственности. К слову, в 1990-х этот показатель составлял около 30%.

Кроме того, по статистике, каждая пятая школьница потеряла девственность еще до 13 лет.

Как выяснилось, ранняя сексуальная активность привела к росту показателей заболеваемости по гинекологии. С 2000 года доля 15-летних школьниц с менструальными расстройствами выросла почти вдвое – до 40% от общего количества обследованных девушек.

Исследователи добавляют, что подростки, которые живут половой жизнью, чаще имеют гинекологические патологии, чем сверстницы, которые не вступали в половой акт.

Среди гинекологических заболеваний распространенным оказался вульвовагинит (воспалительное заболевание половых органов) – 50% случаев. А у 17-летних девушек количество больных может достигать 35%.

Нечто похожее наблюдается и у мальчиков – более 40% страдают от заболеваний, которые тоже могут негативно повлиять на репродуктивные способности. Общая заболеваемость подростков выросла на 66% по всем показателям болезней.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Секс исследования
Источник: 24 Канал
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