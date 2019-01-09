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      Почему ребенок ворует: ответ психотерапевта

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      Почему ребенок ворует: ответ психотерапевта
      Почему ребенок ворует: ответ психотерапевта / haikudeck.com

      Дети от года до девяти лет по-разному воспринимают понятие "мои вещи" и "твои вещи". До трех лет они хотят стать собственниками вещей, не понимая разницу между собственным и чужим.

      Дети в возрасте от 3 до 7 лет начинают уважать вещи, которые принадлежат другим, пишет врач-психотерапевт Сергей Кистенев в Instagram.

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      Эта возрастная группа будет "торговаться" или обмениваться вещами без учета их стоимости. Когда ребенку исполнилось девять лет, то он должен уважать собственность других людей и понимать, что воровать что-то – неправильно.

      Психотерапевт советует рассказать ребенку о трех важных правилах:

      – Не приноси ничего из чужого дома, не спросив об этом хозяина этого дома.

      – Всегда спрашивай взрослого, можешь ли ты оставить себе все, что найдешь.

      – Не бери ничего в магазине, пока взрослый не скажет, что это можно взять.

      Основные причины краж у детей:

      1. Они совершают это импульсивно, не задумываясь о последствиях.
      2. Это форма неправильного поведения, с помощью которой они пытаются обратить внимание взрослого.
      3. Дети моделируют такое поведение, наблюдая за взрослыми.

      Діти моделюють поведінку, спостерігаючи за дорослими
      Дети моделируют поведение, наблюдая за взрослыми

      4. Дети не знают, что воровать – это плохо, им никто об этом не рассказал.
      5. Украденный предмет дает ощущение комфорта детям, которые подвергаются насилию.
      А вот в школьном возрасте (от 6-7 лет и до 17-18 лет) то, что ребенок ворует, может быть причиной психологической проблемы.

      Дети в этой возрастной категории могут воровать из-за:

      – авторитета, возможно у таких детей нет друзей. Украв ценную вещь, они пытаются "купить" друзей.
      – ощущения независимости, которое они получают во время кражи;
      – давления сверстников. Ребенок пытается соответствовать группе друзей, которая ценит такое поведение;
      – бунт. Некоторые дети считают, что это хороший способ восстать против власти родителей;

      Деякі діти вважають, що крадіжка – це гарний спосіб повстати проти влади батьків
      Некоторые дети считают, что кража – это хороший способ восстать против власти родителей

      – нехватки денег на наркотики и алкоголь.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Дети Психология
      Источник: 24 Канал
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