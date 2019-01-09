Почему ребенок ворует: ответ психотерапевта

Дети от года до девяти лет по-разному воспринимают понятие "мои вещи" и "твои вещи". До трех лет они хотят стать собственниками вещей, не понимая разницу между собственным и чужим.

Дети в возрасте от 3 до 7 лет начинают уважать вещи, которые принадлежат другим, пишет врач-психотерапевт Сергей Кистенев в Instagram.

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Эта возрастная группа будет "торговаться" или обмениваться вещами без учета их стоимости. Когда ребенку исполнилось девять лет, то он должен уважать собственность других людей и понимать, что воровать что-то – неправильно.

Психотерапевт советует рассказать ребенку о трех важных правилах:

– Не приноси ничего из чужого дома, не спросив об этом хозяина этого дома.

– Всегда спрашивай взрослого, можешь ли ты оставить себе все, что найдешь.

– Не бери ничего в магазине, пока взрослый не скажет, что это можно взять.

Основные причины краж у детей:

1. Они совершают это импульсивно, не задумываясь о последствиях.

2. Это форма неправильного поведения, с помощью которой они пытаются обратить внимание взрослого.

3. Дети моделируют такое поведение, наблюдая за взрослыми.



Дети моделируют поведение, наблюдая за взрослыми

4. Дети не знают, что воровать – это плохо, им никто об этом не рассказал.

5. Украденный предмет дает ощущение комфорта детям, которые подвергаются насилию.

А вот в школьном возрасте (от 6-7 лет и до 17-18 лет) то, что ребенок ворует, может быть причиной психологической проблемы.

Дети в этой возрастной категории могут воровать из-за:

– авторитета, возможно у таких детей нет друзей. Украв ценную вещь, они пытаются "купить" друзей.

– ощущения независимости, которое они получают во время кражи;

– давления сверстников. Ребенок пытается соответствовать группе друзей, которая ценит такое поведение;

– бунт. Некоторые дети считают, что это хороший способ восстать против власти родителей;



Некоторые дети считают, что кража – это хороший способ восстать против власти родителей

– нехватки денег на наркотики и алкоголь.

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