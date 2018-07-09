Почему рис опасно разогревать: медики удивили объяснением

Популярные блюда из риса могут серьезно навредить здоровью, если их готовить, разогревать и неправильно хранить.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здравоохранения Великобритании.

По словам медиков, сырой рис может содержать споры бактерий Bacillus cereus, которые могут повлечь пищевое отравление.

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Если приготовленный рис оставить при комнатной температуре – споры начнут превращаться в бактерии. Кроме того, они способны выжить во время приготовления блюда.

При благоприятной темтературе бактерии будут размножаться и могут образовывать ядовитые токсины, которые вызывают рвоту или диарею.

Чтобы избежать неприятных последствий – подавайте рис сразу после приготовления

Если вы съедите рис с бактериями Bacillus cereus, то можете заболеть, а также получить рвоту или диарею в течение нескольких часов после трапезы,

– отмечают специалисты.

Чтобы избежать неприятных последствий, специалисты британского ведомства рекомендуют:

- подавать рис сразу после приготовления;

- в течение первого часа после приготовления поставить блюдо в холодильник,

- хранить рис в холодильнике не более суток;

- хорошо разогревайте блюдо, чтобы рис прогрелся полностью;

- не стоит нагревать рис более одного раза.

Не храните рис в холодильнике больше суток

К слову, несмотря на многие полезные свойства и витамины, которые содержатся в рисе, врачи отмечают, что не всем людям можно употреблять рис без опасений за свой организм.

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