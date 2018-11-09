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      Почему счастливые люди стареют медленнее: объяснение

      56 Читати новину українською
      Счастливые люди стареют медленнее
      Счастливые люди стареют медленнее / cejoannadeangelis.org

      У пожилых людей, которые довольны своей жизнью, снижение физических функций с возрастом происходит медленнее, чем у несчастливых людей.

      Это доказали ученый Эндрю Стептоу и его коллеги из Университетского колледжа Лондона, передает CMAJ.

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      Они проанализировали свыше 3 тысяч британцев в возрасте от 60 лет связь между эмоциональным и физическим благополучием, за участниками наблюдали в течение 8 лет.

      Свое удовольствие от жизни добровольцы оценивали по 4-балльной шкале. Также участников спросили, возникали ли у них проблемы со вставанием с кровати, одеждой, душем и тому подобное. Также у участников измеряли скорость ходьбы с помощью теста.

      via GIPHY

      Выяснилось, что у пожилых людей, которые довольны своей жизнью, снижение физической функции с возрастом происходит медленнее, чем у несчастливых людей. Люди с меньшим ощущением эмоционального благополучия имели втрое больше шансов столкнуться с проблемами в повседневных делах сравнению с более позитивно настроенными участниками.

      Вывод авторов исследования: снижение удовольствия от жизни может быть связано с будущей инвалидностью и ограничением подвижности в старости.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье LifeStyle Долголетия Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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