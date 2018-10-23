Диетологи рекомендуют навсегда исключить из рациона кетчуп, ведь этот продукт вызывает проблемы со здоровьем.

1. Столовая ложка кетчупа содержит около 3,7 грамма сахара, то есть в пачке кетчупа сахара больше, чем в коробке печенья с шоколадной крошкой, передает Мed2.

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2. Если капля кетчупа попала на одежду, вывести пятно будет крайне сложно.

3. Запах кетчупа, особенно дешевых марок, стойкий и томатный. Если оставить открытую банку кетчупа на кухне – комната пропитается запахом минимум на несколько часов.

4. А вот и про самое большое "зло" в кетчупах – эти продукты переполнены различными вредными добавками – от усилителей вкуса до красителей и консервантов.

5. Жиры в кетчупах – обычно это пальмовое масло, а не растительное, как отмечают в составе производители. Оно содержит очень много жирных кислот, которые приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Кроме того, кетчупы способствуют набору лишнего веса достаточно быстро. А само пальмовое масло из организма выводится не полностью, усложняя работу желудка.

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