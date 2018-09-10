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Почему тараканы такие опасные

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Почему тараканы так опасны
Почему тараканы так опасны / Фото из открытых источников

Обычные тараканы переносят на себе патогенные организмы, способные вызвать дизентерию, стафилококк и астму.

По словам ученых, тараканы активны в любое время года, быстро перемещаются, преодолевают любые препятствия и могут быть серьезной опасностью для здоровья, пишут "РИА новости".

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Таким образом, тараканы являются переносчиками бактерий, простейших одноклеточных, вирусов и серьезным источником аллергенов, так как особенно чувствительные люди и дети реагируют на остатки хитинового экзоскелета ( "панцирь" из хитина, к которому крепятся мышцы и органы) и фекалии насекомых.

По словам энтомологов, в последние десятилетия тараканов можно встретить в больницах, общественных учреждениях и жилых помещениях во всем мире. По их мнению, это напрямую связано с всплеском развития астмы.

Кроме того, тараканы могут переносить болезнетворные бактерии, в частности, сальмонеллу, стафилококк, яйца гельминтов, плесневые грибки, лямблии, амебы и полиовирус, который является возбудителем полиомиелита.

via GIPHY

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Теги: Новости Украины Здоровье Инфекция Медицина Аллергия
Источник: 24 Канал
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