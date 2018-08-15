19:15
15 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
33°C 18°C
  • четверг
    27°C 20°C
  • пятница
    28°C 19°C
  • суббота
    30°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Некрофилия Поклонской. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:17, 14 августа
Вести.UA. Ляшко насилует украинцев. Адвокат дьявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:43, 14 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Дети
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Почему у ребенка плохой почерк: основные причины

46 Читати новину українською
Почему у ребенка плохой почерк
Почему у ребенка плохой почерк / familyeducation.com

Часто встречаются такие случаи, что родители сетуют на то, что ребенок плохо пишет, мол, не старается лучше писать.

Однако причины могут крыться совсем в другом, пишет портал "Наша Мама".

Читайте также: Какая обыденная привычка способна разрушить отношения

Плохой почерк может быть сигналом различных расстройств неврологического и психологического характера.

Чому у дитини поганий почерк
Почему у ребенка плохой почерк

Дискомфорт в школе, к примеру, может отразиться на почерке. Иногда на манеру письма влияют конфликты в семье. В этих случаях нужно обратиться за помощью к психологу или терапевту.

Если же ребенок не только плохо пишет, но и пропускает некоторые буквы, тогда стоит записаться на прием к нейропсихологу, неврологу и окулисту.

Эти эксперты помогут решить такую ​​проблему как дисграфия – расстройство процесса письма, при котором ребенок делает ошибки, а также дислекции – частичном нарушении процесса чтения. Также специалисты смогут помочь при астигматизме – дефекте зрения, связанном с нарушением формы хрусталика. Астигматизм может привести к не четкому видению.

Причини поганого почерку у дитини
Причины плохого почерка у ребенка

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Дети
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Штурм в ближайшее время – это более, чем реально, – боец 24 бригады
сегодня, 19:02 Штурм в ближайшее время – это более, чем реально, – боец 24 бригады
Катерина Петренко
Путешествия по Украине: неповторимые места Черновицкой области, которые вдохновляют красотой
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: неповторимые места Черновицкой области, которые вдохновляют красотой
Наталя Боднар
Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
сегодня, 15:39 Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
Обвал моста в Генуе: главное о трагедии в Италии
сегодня, 17:20 Обвал моста в Генуе: главное о трагедии в Италии
Протесты в Румынии – пример того, "как делать нельзя"
сегодня, 17:00 Протесты в Румынии – пример того, "как делать нельзя"
Злой Одессит
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук