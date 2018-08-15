Почему у ребенка плохой почерк: основные причины
Часто встречаются такие случаи, что родители сетуют на то, что ребенок плохо пишет, мол, не старается лучше писать.
Однако причины могут крыться совсем в другом, пишет портал "Наша Мама".
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Плохой почерк может быть сигналом различных расстройств неврологического и психологического характера.
Почему у ребенка плохой почерк
Дискомфорт в школе, к примеру, может отразиться на почерке. Иногда на манеру письма влияют конфликты в семье. В этих случаях нужно обратиться за помощью к психологу или терапевту.
Если же ребенок не только плохо пишет, но и пропускает некоторые буквы, тогда стоит записаться на прием к нейропсихологу, неврологу и окулисту.
Эти эксперты помогут решить такую проблему как дисграфия – расстройство процесса письма, при котором ребенок делает ошибки, а также дислекции – частичном нарушении процесса чтения. Также специалисты смогут помочь при астигматизме – дефекте зрения, связанном с нарушением формы хрусталика. Астигматизм может привести к не четкому видению.
Причины плохого почерка у ребенка
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