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Почему у вас бессонница: несколько неожиданных причин

94 Читати новину українською
Почему у вас бессонница
Почему у вас бессонница / indibeat.in

Не стоит сразу бежать в аптеку за успокоительным, если вам трудно сразу заснуть по ряду причин.

Вероятно, причина бессонницы скрывается в вашем спальном месте, пишет 24apteka.

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Слишком громкие часы

Эта вещь раздражает тех, у кого очень чуткий сон и кто реагирует на любой звук.

via GIPHY

Вьющиеся растения

Они хорошо смотрятся на фото и придают шарм в интерьер, однако такие растения держать дома нельзя. Эти растения могут привести к бессоннице, головным болям и ухудшению самочувствия.

Домашний любимец

Какой бы ни была любовь к домашним животным, постарайтесь отправлять его на свое место, если это собака, если же это грызуны – поставьте клетку подальше от кровати.

via GIPHY

Большое зеркало

Зеркало, которое размещено в вашей спальне, может ухудшить самочувствие и нарушить психическое здоровье.

Незашторенные окна

Не стоит спать с незашторенными окнами – для полноценного отдыха в спальне должна быть полная темнота. Именно поэтому свет из-за фонаря или яркой неоновой рекламы напротив дома вы не можете выспаться.

Незашторені вікна заважають сну

Незашторенные окна мешают сну

Большое количество свечей и ароматов

Здоровому сну мешают яркие запахи, как бы это романтично не было. Постарайтесь перед сном хорошо проветрить и охладить комнату (в жару). Для хорошего сна можете поставить букетик лаванды, которая обладает успокаивающим эффектом.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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