Почему у вас бессонница: несколько неожиданных причин
Не стоит сразу бежать в аптеку за успокоительным, если вам трудно сразу заснуть по ряду причин.
Вероятно, причина бессонницы скрывается в вашем спальном месте, пишет 24apteka.
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Слишком громкие часы
Эта вещь раздражает тех, у кого очень чуткий сон и кто реагирует на любой звук.
Вьющиеся растения
Они хорошо смотрятся на фото и придают шарм в интерьер, однако такие растения держать дома нельзя. Эти растения могут привести к бессоннице, головным болям и ухудшению самочувствия.
Домашний любимец
Какой бы ни была любовь к домашним животным, постарайтесь отправлять его на свое место, если это собака, если же это грызуны – поставьте клетку подальше от кровати.
Большое зеркало
Зеркало, которое размещено в вашей спальне, может ухудшить самочувствие и нарушить психическое здоровье.
Незашторенные окна
Не стоит спать с незашторенными окнами – для полноценного отдыха в спальне должна быть полная темнота. Именно поэтому свет из-за фонаря или яркой неоновой рекламы напротив дома вы не можете выспаться.
Незашторенные окна мешают сну
Большое количество свечей и ароматов
Здоровому сну мешают яркие запахи, как бы это романтично не было. Постарайтесь перед сном хорошо проветрить и охладить комнату (в жару). Для хорошего сна можете поставить букетик лаванды, которая обладает успокаивающим эффектом.
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