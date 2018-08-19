Почему у вас бессонница: несколько неожиданных причин

Не стоит сразу бежать в аптеку за успокоительным, если вам трудно сразу заснуть по ряду причин.

Вероятно, причина бессонницы скрывается в вашем спальном месте, пишет 24apteka.

Читайте также: Супрун объяснила, как нужно проводить выходные

Слишком громкие часы



Эта вещь раздражает тех, у кого очень чуткий сон и кто реагирует на любой звук.

Вьющиеся растения



Они хорошо смотрятся на фото и придают шарм в интерьер, однако такие растения держать дома нельзя. Эти растения могут привести к бессоннице, головным болям и ухудшению самочувствия.



Домашний любимец



Какой бы ни была любовь к домашним животным, постарайтесь отправлять его на свое место, если это собака, если же это грызуны – поставьте клетку подальше от кровати.

Большое зеркало



Зеркало, которое размещено в вашей спальне, может ухудшить самочувствие и нарушить психическое здоровье.



Незашторенные окна



Не стоит спать с незашторенными окнами – для полноценного отдыха в спальне должна быть полная темнота. Именно поэтому свет из-за фонаря или яркой неоновой рекламы напротив дома вы не можете выспаться.

Незашторенные окна мешают сну



Большое количество свечей и ароматов



Здоровому сну мешают яркие запахи, как бы это романтично не было. Постарайтесь перед сном хорошо проветрить и охладить комнату (в жару). Для хорошего сна можете поставить букетик лаванды, которая обладает успокаивающим эффектом.