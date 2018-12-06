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      Почему у женщин процесс старения хуже, чем у мужчин: ответ ученых

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      Разница старения мужчин и женщин
      Разница старения мужчин и женщин / uarp.org

      Известно, что женщины в целом живут дольше, чем мужчины. Однако стареют женщины хуже: в пожилом возрасте показатели здоровья лучше не у них, а у мужчин.

      Об этом говорится в результатах исследования Эксетерского университета. Их данные опубликовал журнал Nature Communications.

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      По мнению ученых, объяснение этого феномена связано с генетическим конфликтом между двумя полами: гены, которые обеспечивают выживание и здоровье у мужчин и женщин, ведут себя по-разному.

      via GIPHY

      Исследование показало, что за разницу в качестве старение отвечают преимущественно половые гены. Как известно, у женщин после наступления менопаузы фертильность гаснет – возможность забеременеть и выносить ребенка естественным путем прекращается. Как итог половые гены накапливаются в женском организме без какого-либо практического назначения.

      Старість в жінок важча через гормони
      Старость у женщин тяжелее из-за гормонов

      Исследователи считают, что именно это обстоятельство негативно сказывается на женском здоровье и заставляет женщин стареть хуже в сравнении с мужчинами. У мужчин активность половых генов вполне естественно соотносится с их возможностью давать новую жизнь, что и поддерживает их здоровье при старении.

      Выводы ученых: женщины хуже стареют из-за накопления половых гормонов, после менопаузы не имеющих практического назначения.

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      Теги: Здоровье Долголетия Здоровая жизнь Мужское здоровье Женское здоровье
      Источник: 24 Канал
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