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Почему важно измерять окружность талии: объяснение Супрун

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Почему важно измерять окружность талии
Почему важно измерять окружность талии / Фото из открытых источников

Благодаря измерению окружности талии можно следить за количеством наиболее опасного в организме абдоминального жира, который накапливается в брюшной полости.

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook.

Измерение окружности талии – наиболее точный показатель, позволяющий выявить количество абдоминального жира.

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Абдоминальный жир, который накапливается на уровне талии, в брюшной полости, может окружать жизненно необходимые органы, такие как кишечник, поджелудочную железу и печень, нарушая их функцию,
– объяснила Супрун.

Она отметила, что чем больше доля такого жира – тем выше риски развития сердечно-сосудистых болезней, инсульта, диабета, метаболического синдрома и даже некоторых видов рака.

По данным ВОЗ, окружность талии для мужчин 94 см и для женщин – 80 см означают наличие повышенного риска развития серьезных болезней. 102 см и 88 см соответственно – очень высокий риск.

Также для определения повышенных рисков для здоровья используют соотношение окружности талии к объему бедер: объем талии (см)/объем бедер (см) = коэффициент. Риски для здоровья серьезно возрастают, если этот коэффициент для мужчин составляет выше 0,95, для женщин – 0,85

Поэтому не забывайте следить за весом, чтобы не иметь проблем со здоровьем.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Диабет Медицина Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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