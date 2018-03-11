Почему возникает ревность и как от неё избавиться: советы психолога

Американский психолог, автор книги "Лекарство от ревности" Роберт Лихи объяснил, почему возникает ревность в отношениях, и как это чувство можно преодолеть.

Психолог делит романтическую ревность на две категории: сексуальную (вы переживаете, что партнер изменит вам физически) и эмоциональную (вы беспокоитесь, что партнер будет эмоционально близок с кем-то другим). Согласно исследованиям, мужчины чаще страдают от первого, а женщины более склонны к ревности второго типа

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"Ревность всегда зарождаются там, где есть три человека", – объясняет доктор Лихи. Это чувство возникает тогда, когда один из партнеров чувствует угрозу от третьей стороны. Или один из партнеров заинтересован в третьей стороне, или этот "третий" заинтересован в человеке, который находится в отношениях. Конечно, иногда это может быть и то, и другое.

Почему возникает ревность?

Оба вида ревности могут возникать из-за неуверенности в отношениях, говорит Роберт Лихи. Причинами такой неуверенности бывают неоправданные ожидания, неравноценны обязательства партнеров, опыт разрыва отношений по инициативе экс-партнера и пережитая измена в предыдущих отношениях.

"Иногда ревность может возникать как следствие высокой самооценки, из-за которой недостатки в поведении другого человека кажутся более явными по сравнению с собственными", – говорит Лихи. Человеку с завышенной самооценкой может показаться, что с ним обращаются ненадлежащим образом, недостаточно любят.

Но ревность – это не всегда плохо.

"Небольшая или умеренная степень ревности может свидетельствовать о сильной связи и любви. Бывают ситуации, когда люди пытаются проверить своих партнеров, чтобы увидеть, ревнуют ли они. Если не переусердствовать, то в этом нет ничего криминального", – объясняет психолог.

Если вы чувствуете навязчивую ревность, которая съедает вас изнутри и мешает счастливым отношениям, Роберт Лихи предлагает прислушаться к пяти советам, которые помогут прекратить ревновать.

Как прекратить ревновать: пять советов

1. Контролируйте свою ревность. Осознайте, что это сложная эмоция, которая имеется у всех и на которой не стоит заострять внимание.

2. Откажитесь от поведения, которое только усиливает ревность. Перестаньте допрашивать и проверять партнера, следить за ним и во всем контролировать. Чем чаще вы занимаетесь подобными вещами, тем больше вы подпитываете свою ревность.

3. Время ревности. Преодолеть ревность раз и навсегда не получится, но и постоянно ревновать не стоит. В дни, когда возникает это чувство, уделяйте 10-20 минут, чтобы записать свои мысли о ревности в блокнот и проанализировать их. Но потом к этим мыслям не возвращайтесь.

4. Установите правила. Откровенно поговорите с партнером. Обсудите с ним такое поведение друг друга, которое для вас обоих приемлемо, а какое нет. Расскажите, что вас смущает и заставляет ревновать. Умение слышать друг друга и идти на компромиссы помогает строить счастливые отношения, где нет места для ревности.

5. Не тешьте себя напрасными надеждами. Ревность не всегда возникает на ровном месте. Случается так, что партнер действительно обманывает вас или просто вам не подходит. Не бойтесь расставания, если отношения ведут в никуда. Помните, что у вас была счастливая жизнь в этих отношений и будет после.