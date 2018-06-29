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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Почему женщинам полезно просыпаться утром: интересный факт

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Полезно просыпаться утром
Полезно просыпаться утром / cikavoznaty.com.ua

Женщины, которые просыпаются рано, значительно реже сталкиваются с депрессией, чем те, кто просыпается поздно.

Такой тезис подтвердили ученые из Университета Колорадо, которые провели исследование с участием более 32 тысяч женщин со средним возрастом 55 лет, передает Мaximum.

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По их словам, именно влияние дневного света определяет риски получить депрессию. Таким образом для жаворонков такой риск снижается на 12-27%.

Кроме того, женщины, которые любят подольше поспать, чаще остаются одинокими, имеют вредные привычки и не имеют правильного режима отдыха.

Эти факторы также влияют на появление депрессии. А небольшая корректировка графика сна может помочь избежать этого расстройства.

via GIPHY

Что такое депрессия? Это термин, используемый для обозначения настроения, симптома и синдромов аффективных расстройств. Протекание депрессии связано с низким уровнем серотонина в мозге человека. Ее лечат медикаментозными и психологическими методами.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье LifeStyle
Источник: 24 Канал
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