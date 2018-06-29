Почему женщинам полезно просыпаться утром: интересный факт

Женщины, которые просыпаются рано, значительно реже сталкиваются с депрессией, чем те, кто просыпается поздно.

Такой тезис подтвердили ученые из Университета Колорадо, которые провели исследование с участием более 32 тысяч женщин со средним возрастом 55 лет, передает Мaximum.

Читайте также: Медики назвали женскую привычку, которая является очень вредной для здоровья

По их словам, именно влияние дневного света определяет риски получить депрессию. Таким образом для жаворонков такой риск снижается на 12-27%.

Кроме того, женщины, которые любят подольше поспать, чаще остаются одинокими, имеют вредные привычки и не имеют правильного режима отдыха.

Эти факторы также влияют на появление депрессии. А небольшая корректировка графика сна может помочь избежать этого расстройства.

Что такое депрессия? Это термин, используемый для обозначения настроения, симптома и синдромов аффективных расстройств. Протекание депрессии связано с низким уровнем серотонина в мозге человека. Ее лечат медикаментозными и психологическими методами.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.