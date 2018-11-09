Почему женщины влюбляются в старших по возрасту мужчин

Очень часто случается, что женщина обращает внимание не на своих ровесников, а на мужчин старше по возрасту.

Психолог Марина Елисеева назвала причины такого явления, пишет ТСН.

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Она отмечает, что разбираться в том, почему вам нравятся старшие по возрасту мужчины, нужно не для обсуждения кого-то или осуждения, а для того, чтобы лучше понять себя.

1. Им нужен отец

Независимо от того, недополучила ли женщина в детстве родительскую любовь, или забота отца была чрезмерной, женщины ищут того, кто бы заменил им отца.



Им нужен отец

2. Им с ними интересно

С ровесниками женщина растет на одних и тех же фильмах, книгах, что облегчает взаимопонимание. И солидный собеседник имеет шарм, чувство юмора, он во всем является уникальным и, таким образом, интересным собеседником.

3. Женщины растут с такими мужчинами

С мужчиной, у которого ниже уровень интеллектуального развития, женщина будет деградировать. А вот к мужу с богатым жизненным опытом она будет приравниваться, то есть развиваться.



Женщины растут с такими мужчинами

4. Богатство и слава

Молодые женщины и девушки влюбляются не только в красивые глаза старшего по возрасту мужчины, но и в его материальную состоятельность и социально-престижный статус. Женщина без приложения усилий и рисков получает желаемое.

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