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      Почему женщины влюбляются в старших по возрасту мужчин

      68 Читати новину українською
      Почему женщины влюбляются в старших по возрасту мужчин
      Почему женщины влюбляются в старших по возрасту мужчин / reneeregent.wordpress.com

      Очень часто случается, что женщина обращает внимание не на своих ровесников, а на мужчин старше по возрасту.

      Психолог Марина Елисеева назвала причины такого явления, пишет ТСН.

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      Она отмечает, что разбираться в том, почему вам нравятся старшие по возрасту мужчины, нужно не для обсуждения кого-то или осуждения, а для того, чтобы лучше понять себя.

      1. Им нужен отец

      Независимо от того, недополучила ли женщина в детстве родительскую любовь, или забота отца была чрезмерной, женщины ищут того, кто бы заменил им отца.

      Їм потрібен батько
      Им нужен отец

      2. Им с ними интересно

      С ровесниками женщина растет на одних и тех же фильмах, книгах, что облегчает взаимопонимание. И солидный собеседник имеет шарм, чувство юмора, он во всем является уникальным и, таким образом, интересным собеседником.

      3. Женщины растут с такими мужчинами

      С мужчиной, у которого ниже уровень интеллектуального развития, женщина будет деградировать. А вот к мужу с богатым жизненным опытом она будет приравниваться, то есть развиваться.

      Жінки зростають з такими чоловіками
      Женщины растут с такими мужчинами

      4. Богатство и слава

      Молодые женщины и девушки влюбляются не только в красивые глаза старшего по возрасту мужчины, но и в его материальную состоятельность и социально-престижный статус. Женщина без приложения усилий и рисков получает желаемое.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Психология Здоровье
      Источник: 24 Канал
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