Почему женщины влюбляются в старших по возрасту мужчин
Очень часто случается, что женщина обращает внимание не на своих ровесников, а на мужчин старше по возрасту.
Психолог Марина Елисеева назвала причины такого явления, пишет ТСН.
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Она отмечает, что разбираться в том, почему вам нравятся старшие по возрасту мужчины, нужно не для обсуждения кого-то или осуждения, а для того, чтобы лучше понять себя.
1. Им нужен отец
Независимо от того, недополучила ли женщина в детстве родительскую любовь, или забота отца была чрезмерной, женщины ищут того, кто бы заменил им отца.
Им нужен отец
2. Им с ними интересно
С ровесниками женщина растет на одних и тех же фильмах, книгах, что облегчает взаимопонимание. И солидный собеседник имеет шарм, чувство юмора, он во всем является уникальным и, таким образом, интересным собеседником.
3. Женщины растут с такими мужчинами
С мужчиной, у которого ниже уровень интеллектуального развития, женщина будет деградировать. А вот к мужу с богатым жизненным опытом она будет приравниваться, то есть развиваться.
Женщины растут с такими мужчинами
4. Богатство и слава
Молодые женщины и девушки влюбляются не только в красивые глаза старшего по возрасту мужчины, но и в его материальную состоятельность и социально-престижный статус. Женщина без приложения усилий и рисков получает желаемое.
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