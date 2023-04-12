Поминальная для вагнеровцев: пограничники остановили попытку прорыва обороны у Бахмута

Украинские пограничники мощно отработали по вагнеровцам возле Бахмута на Донетчине. Это случилось, когда оккупанты попытались приблизиться к позициям наших бойцов.

Украинские военные это заметили и открыли огонь по врагу. Как следствие, среди врагов есть погибшие, раненые и сбежавшие.

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Что известно об успешной атаке по вагнеровцам

Бахмут: вагнеровцам снова заиграли поминальную. Более 20 штурмовиков из ЧВК "Вагнер" попытались незаметно приблизиться к позициям пограничников. Наши бойцы обнаружили их из наблюдательного пункта и открыли огонь на поражение,

– рассказали пограничники.

По их данным, российские захватчики укрылись в полуразрушенной застройке. Однако и там не было безопасно оккупантам – украинские пограничники нанесли удар по ней. В ходе боя:

7 штурмовиков – ликвидировано;

12 – ранены;

остальные захватчики – сбежали.

Следует добавить, что заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что российские войска одновременно ведут наступление на четырех направлениях на Востоке Украины:

Марьинском;

Лиманском;

Авдеевском;

Бахмутском.

По словам заместителя Алексея Резникова, ожесточенные бои идут практически везде. Особенно это касается Бахмута, Марьинки и Авдеевки.

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