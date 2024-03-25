Российские самолеты в очередной раз сбросили авиабомбы на Белгородскую область, – СМИ

Российская авиация не прекращает удивлять жителей Белгородской области, что на территории страны-агрессора. Так, враг снова обстрелял свое же население.

Российские СМИ сообщают, что вражеская авиация на днях снова ударила бомбами по территории Белгородской области. Речь идет о ФАБ-250, информирует 24 Канал.

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Авиация врага ударила по Белгородской области

Сообщается, что еще 22 марта ФАБ-250 нашли в районе села Шалаево Валуйского городского округа. В тот же день такую же авиабомбу нашли в 5 километрах от села Казинка этого же округа.

Очевидно авиационные снаряды предназначались для нанесения ударов по Украине. Впрочем, как и множество других бомб, что в последнее время где бы то ни было сбрасывает авиация захватчиков, она оказалась на территории России.

Интересно то, что в обоих случаях эвакуацию местного населения не проводили, а боеприпасы изъяли. Однако отмечается, что пострадавших в результате этого "неприятного" инцидента пока нет.

По предварительной информации, в регионе произошло уже шесть подобных инцидентов только за последнюю неделю в целом.

Россияне регулярно наносят удары по своей же территории: последние новости