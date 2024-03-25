Российские самолеты в очередной раз сбросили авиабомбы на Белгородскую область, – СМИ
Российская авиация не прекращает удивлять жителей Белгородской области, что на территории страны-агрессора. Так, враг снова обстрелял свое же население.
Российские СМИ сообщают, что вражеская авиация на днях снова ударила бомбами по территории Белгородской области. Речь идет о ФАБ-250, информирует 24 Канал.
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Авиация врага ударила по Белгородской области
Сообщается, что еще 22 марта ФАБ-250 нашли в районе села Шалаево Валуйского городского округа. В тот же день такую же авиабомбу нашли в 5 километрах от села Казинка этого же округа.
Очевидно авиационные снаряды предназначались для нанесения ударов по Украине. Впрочем, как и множество других бомб, что в последнее время где бы то ни было сбрасывает авиация захватчиков, она оказалась на территории России.
Интересно то, что в обоих случаях эвакуацию местного населения не проводили, а боеприпасы изъяли. Однако отмечается, что пострадавших в результате этого "неприятного" инцидента пока нет.
По предварительной информации, в регионе произошло уже шесть подобных инцидентов только за последнюю неделю в целом.
Россияне регулярно наносят удары по своей же территории: последние новости
- 21 марта ФАБ-500 нашли в районе села Антоновка Гайворонского городского округа. Эвакуацию не объявляли, пострадавших нет. Также известно, что бомбу изъяли и обезвредили.
- В тот же день еще одну ФАБ-500 нашли уже в Борисовском районе Белгородской области, что в районе села Крюково. Эвакуации также не было. Обошлось без пострадавших. Бомбу планируют обезвредить 22 марта.
- 8 февраля в селе Солоти было найдена ФАБ-250. Местные власти эвакуировали около 150 местных жителей. В этот же день российская авиабомба была ликвидирована на полигоне.
- В субботу, 27 января, на хуторе Постников и селе Стрелково Белгородской области были обнаружены авиабомбы ФАБ-250. Власти решили эвакуировать жителей Стрелецкого. В то же время жителей Постникива оставили на месте.
- Кроме того, 21 января неприятность постигла оккупантов в Белгородской области. Вражеский самолет летел сбрасывать авиабомбу ФАБ-250 на территорию Украины, однако не справился с этой задачей. Авиабомба упала на в водоем вблизи хутора Ионовка.
- Ранее британские аналитики отметили, что пока не могут утверждать, случаются ли такие инциденты из-за плохого вооружения самолета перед вылетом или из-за плохого выполнения экипажем своих обязанностей во время полета.