Под Кабмином протестуют евробляхеры: что требуют – видео
Под зданием Кабмина утром 4 июня собрались несколько сотен митингующих. "Евробляхеры" требуют прекратить проволочки доступной растаможки. Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале Киева.
Митинг "евробляхеров" под Кабмином
Участники "Автоевросилы" собрались под зданием Кабинета Министров для акции протеста, сообщает 24 канал.
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Протест начался в 9:30 утра. Однако митингующие начали собираться еще в 7:30. Сейчас в правительственном квартале находится несколько сотен активистов, докладчиками являются руководители "Автоевросилы".
"Евробляхеры" требуют прекратить тянуть с доступной растаможкой.
Они выдвигают следующие три требования:
- немедленно предоставить выводы относительно Комплексного закона о доступной растаможке для дальнейшего голосования в комитете и Раде;
- прекратить террор украинцев, которые ездят на авто с европейской регистрацией в Мариуполе;
- проконтролировать прекращение издевательства таможенников над украинцами на Закарпатье, которые приезжают с заработков из Европы.
Что говорят в полиции
Полиция усилила меры безопасности у здания Кабмина, чтобы предупредить возможные нарушения при запланированных акциях, сообщили в телеграме МВД Украины.
Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники полиции, военные Нацгвардии, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство,
– говорится в сообщении.
Кроме того, правоохранители могут ограничить движение по отдельным улицам в центре Киева. Ведь митингующие анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции.
Обратите внимание! Ранее участники "Автоевросилы" уже устраивали акцию под стенами правительства. Просили рассмотреть два законопроекта. Речь идет о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упрощения условий ввоза авто на таможенную территорию и законопроекте о внесении изменений в Таможенный кодекс – о временном приостановлении штрафов владельцев "евроблях".