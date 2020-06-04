Под зданием Кабмина утром 4 июня собрались несколько сотен митингующих. "Евробляхеры" требуют прекратить проволочки доступной растаможки. Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале Киева.

Митинг "евробляхеров" под Кабмином

Участники "Автоевросилы" собрались под зданием Кабинета Министров для акции протеста, сообщает 24 канал.

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Протест начался в 9:30 утра. Однако митингующие начали собираться еще в 7:30. Сейчас в правительственном квартале находится несколько сотен активистов, докладчиками являются руководители "Автоевросилы".

"Евробляхеры" требуют прекратить тянуть с доступной растаможкой.

Они выдвигают следующие три требования:

немедленно предоставить выводы относительно Комплексного закона о доступной растаможке для дальнейшего голосования в комитете и Раде;

прекратить террор украинцев, которые ездят на авто с европейской регистрацией в Мариуполе;

проконтролировать прекращение издевательства таможенников над украинцами на Закарпатье, которые приезжают с заработков из Европы.

Что говорят в полиции

Полиция усилила меры безопасности у здания Кабмина, чтобы предупредить возможные нарушения при запланированных акциях, сообщили в телеграме МВД Украины.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники полиции, военные Нацгвардии, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство,

– говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители могут ограничить движение по отдельным улицам в центре Киева. Ведь митингующие анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции.

Обратите внимание! Ранее участники "Автоевросилы" уже устраивали акцию под стенами правительства. Просили рассмотреть два законопроекта. Речь идет о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упрощения условий ввоза авто на таможенную территорию и законопроекте о внесении изменений в Таможенный кодекс – о временном приостановлении штрафов владельцев "евроблях".