Под Полтавой не разминулись фура, микроавтобус, тягач и легковушка: много пострадавших
Источник:Полиция Полтавской области
Вблизи Лубен Полтавской области вечером 3 февраля столкнулись сразу 4 транспортных средства. Среди них были грузовик и пассажирский микроавтобус. Травмы получили 11 человек.
ДТП произошло около 19:00 возле села Вишневое Лубенского района. Обстоятельства крупной аварии расследует полиция.
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Столкнулись фура, микроавтобус, тягач и легковушка
На место аварии прибыла следственно-оперативная группа и эксперты. Они выяснили, что в аварию попали грузовик Renault Magnum, легковушка Cherry Amulet, микроавтобус Mercedes-Benz-Sprinter и седельный тягач Volvo с полуприцепом.
В аварии пострадали сразу 11 человек. Их доставили в Пирятинскую, Лубенскую и Сумскую местные больницы.
Кто пострадал в столкновении:
- водитель легковушки,
- водитель микроавтобуса,
- 9 пассажиров микроавтобуса.
Большинство травмированных – жители Сумщины и Киевщины. Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, если оно причинило потерпевшему тяжкие телесные повреждения.
Смотрите фото с места жуткого ДТП / Фото Нацполиции:
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