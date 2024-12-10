Под завалами здания, разрушенного россиянами в Запорожье, находятся по меньшей мере 8 человек

Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате трагедии есть погибшие и раненые. Также под завалами до сих пор находятся люди.

Известно, что их количество достигает по меньшей мере 8. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Что известно о людях под завалами

В Запорожье в результате вражеского удара погибли три человека, еще 14 получили ранения. В настоящее время спасатели продолжают поисково-спасательную операцию, чтобы спасти других людей. На месте, по данным Запорожской областной военной администрации, работают также три бригады медиков.

Под завалами здания, разрушенного в результате вражеского удара по Запорожью, находятся по меньшей мере восемь человек,

– говорится в сообщении Федорова.

Известно, что из-за атаки в городе разрушено офисное здание, поврежден медицинский центр, обычная городская застройка.

Последствия удара по Запорожью / Фото Запорожская ОВА

Напомним, в Запорожье слышали взрывы ориентировочно в 15.03. Сначала сообщили о двух пострадавших. Незадолго до этого воздушные силы информировали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. Тревога охватила весь Юг и Восток, а также центральные области.