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      Под Днепром сгорел огромный ресторан: шокирующие фото и видео

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      Пожар в ресторане возле Днепра / Скриншот из видео

      В Павлограде Днепропетровской области загорелся двухэтажный гостинично-ресторанный комплекс. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

      По информации пресс-службы ГСЧС в Днепропетровской области, пожар произошел ночью и огонь быстро распространился по деревянному зданию площадью 400 квадратных метров.

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      На место выехали три десятка спасателей и семь единиц техники. Три часа спасатели боролись с огнем, и только около шести утра пламя удалось обуздать.

      пожежа дніпро
      Пожар на Днепропетровщине

      пожежа дніпро
      Ресторан сгорел дотла

      Причину пожара устанавливают.

      Смотрите видео пожара на Днепропетровщине:

       

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      сегодня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Днепра Пожар
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