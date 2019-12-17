Под Днепром сгорел огромный ресторан: шокирующие фото и видео

В Павлограде Днепропетровской области загорелся двухэтажный гостинично-ресторанный комплекс. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

По информации пресс-службы ГСЧС в Днепропетровской области, пожар произошел ночью и огонь быстро распространился по деревянному зданию площадью 400 квадратных метров.

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На место выехали три десятка спасателей и семь единиц техники. Три часа спасатели боролись с огнем, и только около шести утра пламя удалось обуздать.



Пожар на Днепропетровщине



Ресторан сгорел дотла

Причину пожара устанавливают.

Смотрите видео пожара на Днепропетровщине: