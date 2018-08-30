00:24
31 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
26°C 12°C
  • суббота
    28°C 15°C
  • воскресенье
    31°C 16°C
  • понедельник
    31°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Лакшери корыто для Путина. Проклятие российской элиты
Вєсті Кремля
22:03, 30 августа
Вести.UA. Клюв и крылья Мосийчука. Музыкальный критик Добкин
Вєсті.UA
20:22, 30 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Публикации Статьи
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Под Львовом отгремел Zaxidfest – праздник, который всегда с тобой

40 Читати новину українською
Zaxidfest2018
Zaxidfest2018 / 24 Канал

Нынешний юбилейный Zaxidfest проходил 24-26 августа, группы из всех уголков Украины, Европы и США отгремели тяжелыми рифами, басами и сэмплами для счастливой публики. И ничто не могло помешать объединению - ни холод, ни дождь, ни шквальный ветер

День 0

Первые тусовщики прибыли еще утром 23 августа, и начали пати в режиме нон-стоп. В фестивальном палаточном городке всегда кипит совершенно особая жизнь: на многочисленных очагах здесь готовят шашлык, мивину, чай, овсянку, дружба здесь заводится за минуту, любовь – за две. Правда, на следующее утро никто не даст гарантии, что ваш новый друг вас узнает. Но ничего – будет еще вечер, новый очаг, новая гитара и новая дружба.

Читайте также: Zaxid Fest 2018 в фото: безумная атмосфера, музыка и природа

Именно за этой атмосферой съезжаются на Zaxidfest "музыкальные паломники". Ну и, конечно, за выступлениями именитых групп. В общем, групп на фестивале было значительно меньше, чем в предыдущие два года. Объявленные имена были достаточно громкими: Bullet for my Valentine, Sepultura, Guano Apes, Adam Gontier (экс-фронтмен Three Days Graсe).

Однако анонсированная программа беготни между сценами, чтобы успеть на все свои любимые группы, не предусматривала. Это вызвало большое возмущение в соцсетях – Zaxid-people угрожал даже не ехать на фестиваль, нарушив фестивальную традицию своего лета.

Zaxidfest
Вход на фестиваль Zaxidfest2018

Жаловались и на отмену любимого всеми "нулевого дня" (который потом таки вернули), и на отсутствие громких имен в первый, бесплатный, день. Но атмосфера фестиваля была действительно отличной – обращать внимание на недостатки совсем не хотелось.

Наметове містечко
Палаточный городок Zaxidfest

День 1

Бесплатный вход на День независимости принёс на фестиваль целую волну не совсем стандарных посетителей – гламурных девочек, которые потом весело "колбасились" под Detach. Идея бесплатного дня понравилась своей социальностью, и улыбки на лицах у всех посетителей в этот день были действительно счастливые. Многие приехали с детьми, в вышиванках по случаю праздника. А над фестом раскинулась радуга и все спешили заселфиться с ней.

Веселка над Zaxidfest
Радуга над Zaxidfest

Но когда сцены переполнились и "безбраслетных" посетителей перестали пускать на входе собралось немало мужчин, которые "чисто по-пацански" просили охранников зайти.


На Zaxidfest не важно, сколько тебе лет)

Читайте также: Фестиваль Burning Man 2018: 5 интересных фактов о мероприятии в пустыне

В первый день на трех сценах выступали 5 Vymir, Detach, O.Torvald, Брэм Стокер, Whatafunk. Под лирический металл от Detach танцевали дети, взрослые, металлисты, неформалы и фестивальные фрики. Затем толпа пошла слушать АННУ. Украинские альтернативщики стали более электронными, играли и новенькие, и старые треки, на которых выросло по крайней мере одно поколение фестивальщиков.


Первый дождь

Хендлайнерами в этот день были участники прошлогоднего "Евровидения" O`Torvald. Группа выступала на час дольше, чем было запланировано программой – по словам организаторов, ребята собрались в творческий отпуск, поэтому никак не хотели отпускать публику.


Фестивальщики на Zaxidfest2018

А дальше – ночь в палаточном городке. Если днем в кафешках возле лагеря – шум, еда, пиво, то ночью здесь импровизированная дискотека, над палаточным несётся Linkin Park и As Ilie dying, слэм, мош, харкорденсинг.


Выступление Detach

Уставшие от дневных концертов, алкоголя и бессонници (в палаточном ночью очень шумно) фестивальщики не сдаются – они приехали сюда веселиться на все сто.

Виступ Brem Stoker
Брэм Стокер

2 день

Днем фестивальщики разбредаются кто куда. Возле магазина в Родатичах собралась очередь из лиц тридцати, и это только на улице. Другие уже штурмуют магазин изнутри, скупают разный необходим тусовщикам товар: пиво, сигареты, дождевики, мусорные пакеты, когда дождевики заканчиваются.


Zaxidfest

Поесть можно и на самом фестивале. Ассортимент в кафешках: картофель, колбаски, хот-доги и бургеры. Из минусов – вегетарианской пищи найти почти невозможно.


Zaxidfest

В субботу настроение фестивальщиков немного подмочил дождь – начал идти еще утром, а потом вечером поливал пришедших слушать Тартак. Но Zaxid-люди все равно танцевали, потому что это их праздник. Украинские репкорщики выступали с новым альбомом "Антартактида. Часть вторая". Несколько старых хитов поклонникам тоже досталось – после "Нашего лета" даже перестал идти дождь.


Zaxidfest, второй день

Ночью на главной сцене выступал лирический Адам Гонтье с акустической программой, и над Zaxidфестом звучали старые добрые Pain, AnimalI have become и Ihate everything about you.

Самые стойкие оставались ждать Tommy Cash. Эстонский рэппер задерживался из-за неисправности самолета, о чем сообщили организаторы. Однако Томми добрался-таки до Zaxidфеста и вышел на сцену с почти трехчасовой задержкой. И ввел в транс своим эпатажным шоу всех смельчаков, дождавшихся его.


Zaxidfest

А в палаточном городке ночью кто-то читает Шекспира с телефона, над лесом раздается крик "Бухой вагон" – 70 безумцев из Днепра снова приехали на фестиваль, арендовав для этого целый вагон "Укрзализныци". Кто-то привез с собой скрипку, и она, подружившись с гитарой, плакала в мокром лесу. Под гитару поются все метал-хиты последних ста лет, и нередко возникают споры, что будет звучать следующим. Но никаких конфликтов, хотя здесь десятки тысяч "пьяных молодых и злых" – потому что на Zaxidфесте царят невероятное добро, мир и любовь.


Свободные объятия на Zaxidfest

День 3

Дождь шёл, однако настроение оставалось тусовочным. Палаточный замер в ожидании хендлайнерив последнего дня. Кто-то ждал Sepultura, другие – Bullet for my Valentine. Допивался последний алкоголь, Zaxid-люди, прячась под дождевиками, потихоньку сходились к сценам.

Небо над zaxidfest
Небо над Zaxidfest

Немало народа собрали Сергей Михалок и "Ляпис-98". Молодежь, хотя и не росла на "Яблонях" и "Ау", но любит белорусов всем сердцем. Здесь были и танцы, и мошпит, и запрещенные правилами фестиваля файеры. Классики металла Sepultura также разорвали фанатов своим качественным саундом. А ближе к двенадцати ночи над Zaxidфестом начала твориться магия – фанаты готовились встречать своих любимых "булетов".

Bullet for my Valentine – это четкий саунд, профессионализм и эмоции, которые не оставляют даже через десяток лет любви публики к британским металкорщикам. Усталость, дождь, четвертый день фестиваля – какая разница, если со сцены звучит Tears Don't Fall. Катарсис от "булетов" стал точкой Zaxidfest-2018.

Головна сцена Західфесту
Главная сцена Zaxidфеста

А потом была сельская дискотека от Курган & Агрегат, часть же фестивальщиков срочно укладывала рюкзак и покидала лес – пора возвращаться к "взрослой" жизни. Zaxidfest закончился. Но мы остаемся такими, как есть – увидимся в следующем году.

Теги: LifeStyle Публикации Новости Львова Музыка Статьи Фестивали
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 30 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 30 августа: Смерть Кобзона, спор Порошенко и Путина в 2015-м
30 августа, 22:18 Главные новости 30 августа: Смерть Кобзона, спор Порошенко и Путина в 2015-м
Справжній геноцид: жителі окупованого Армянська повільно помиратимуть
30 августа, 22:00 Справжній геноцид: жителі окупованого Армянська повільно помиратимуть
Олексій Чибісов
Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
30 августа, 21:05 Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
Под Львовом отгремел Zaxidfest – праздник, который всегда с тобой
30 августа, 20:00 Под Львовом отгремел Zaxidfest – праздник, который всегда с тобой
От Запада до Востока: какие угрозы несут очередные военные учения России
30 августа, 19:01 От Запада до Востока: какие угрозы несут очередные военные учения России
Інна Жолобович
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук