Под Львовом отгремел Zaxidfest – праздник, который всегда с тобой

Нынешний юбилейный Zaxidfest проходил 24-26 августа, группы из всех уголков Украины, Европы и США отгремели тяжелыми рифами, басами и сэмплами для счастливой публики. И ничто не могло помешать объединению - ни холод, ни дождь, ни шквальный ветер

День 0

Первые тусовщики прибыли еще утром 23 августа, и начали пати в режиме нон-стоп. В фестивальном палаточном городке всегда кипит совершенно особая жизнь: на многочисленных очагах здесь готовят шашлык, мивину, чай, овсянку, дружба здесь заводится за минуту, любовь – за две. Правда, на следующее утро никто не даст гарантии, что ваш новый друг вас узнает. Но ничего – будет еще вечер, новый очаг, новая гитара и новая дружба.

Читайте также: Zaxid Fest 2018 в фото: безумная атмосфера, музыка и природа

Именно за этой атмосферой съезжаются на Zaxidfest "музыкальные паломники". Ну и, конечно, за выступлениями именитых групп. В общем, групп на фестивале было значительно меньше, чем в предыдущие два года. Объявленные имена были достаточно громкими: Bullet for my Valentine, Sepultura, Guano Apes, Adam Gontier (экс-фронтмен Three Days Graсe).

Однако анонсированная программа беготни между сценами, чтобы успеть на все свои любимые группы, не предусматривала. Это вызвало большое возмущение в соцсетях – Zaxid-people угрожал даже не ехать на фестиваль, нарушив фестивальную традицию своего лета.



Вход на фестиваль Zaxidfest2018

Жаловались и на отмену любимого всеми "нулевого дня" (который потом таки вернули), и на отсутствие громких имен в первый, бесплатный, день. Но атмосфера фестиваля была действительно отличной – обращать внимание на недостатки совсем не хотелось.



Палаточный городок Zaxidfest

День 1

Бесплатный вход на День независимости принёс на фестиваль целую волну не совсем стандарных посетителей – гламурных девочек, которые потом весело "колбасились" под Detach. Идея бесплатного дня понравилась своей социальностью, и улыбки на лицах у всех посетителей в этот день были действительно счастливые. Многие приехали с детьми, в вышиванках по случаю праздника. А над фестом раскинулась радуга и все спешили заселфиться с ней.



Радуга над Zaxidfest

Но когда сцены переполнились и "безбраслетных" посетителей перестали пускать на входе собралось немало мужчин, которые "чисто по-пацански" просили охранников зайти.



На Zaxidfest не важно, сколько тебе лет)

Читайте также: Фестиваль Burning Man 2018: 5 интересных фактов о мероприятии в пустыне

В первый день на трех сценах выступали 5 Vymir, Detach, O.Torvald, Брэм Стокер, Whatafunk. Под лирический металл от Detach танцевали дети, взрослые, металлисты, неформалы и фестивальные фрики. Затем толпа пошла слушать АННУ. Украинские альтернативщики стали более электронными, играли и новенькие, и старые треки, на которых выросло по крайней мере одно поколение фестивальщиков.



Первый дождь

Хендлайнерами в этот день были участники прошлогоднего "Евровидения" O`Torvald. Группа выступала на час дольше, чем было запланировано программой – по словам организаторов, ребята собрались в творческий отпуск, поэтому никак не хотели отпускать публику.



Фестивальщики на Zaxidfest2018

А дальше – ночь в палаточном городке. Если днем в кафешках возле лагеря – шум, еда, пиво, то ночью здесь импровизированная дискотека, над палаточным несётся Linkin Park и As Ilie dying, слэм, мош, харкорденсинг.



Выступление Detach

Уставшие от дневных концертов, алкоголя и бессонници (в палаточном ночью очень шумно) фестивальщики не сдаются – они приехали сюда веселиться на все сто.



Брэм Стокер

2 день

Днем фестивальщики разбредаются кто куда. Возле магазина в Родатичах собралась очередь из лиц тридцати, и это только на улице. Другие уже штурмуют магазин изнутри, скупают разный необходим тусовщикам товар: пиво, сигареты, дождевики, мусорные пакеты, когда дождевики заканчиваются.



Zaxidfest

Поесть можно и на самом фестивале. Ассортимент в кафешках: картофель, колбаски, хот-доги и бургеры. Из минусов – вегетарианской пищи найти почти невозможно.



Zaxidfest

В субботу настроение фестивальщиков немного подмочил дождь – начал идти еще утром, а потом вечером поливал пришедших слушать Тартак. Но Zaxid-люди все равно танцевали, потому что это их праздник. Украинские репкорщики выступали с новым альбомом "Антартактида. Часть вторая". Несколько старых хитов поклонникам тоже досталось – после "Нашего лета" даже перестал идти дождь.



Zaxidfest, второй день

Ночью на главной сцене выступал лирический Адам Гонтье с акустической программой, и над Zaxidфестом звучали старые добрые Pain, AnimalI have become и Ihate everything about you.

Самые стойкие оставались ждать Tommy Cash. Эстонский рэппер задерживался из-за неисправности самолета, о чем сообщили организаторы. Однако Томми добрался-таки до Zaxidфеста и вышел на сцену с почти трехчасовой задержкой. И ввел в транс своим эпатажным шоу всех смельчаков, дождавшихся его.



Zaxidfest

А в палаточном городке ночью кто-то читает Шекспира с телефона, над лесом раздается крик "Бухой вагон" – 70 безумцев из Днепра снова приехали на фестиваль, арендовав для этого целый вагон "Укрзализныци". Кто-то привез с собой скрипку, и она, подружившись с гитарой, плакала в мокром лесу. Под гитару поются все метал-хиты последних ста лет, и нередко возникают споры, что будет звучать следующим. Но никаких конфликтов, хотя здесь десятки тысяч "пьяных молодых и злых" – потому что на Zaxidфесте царят невероятное добро, мир и любовь.



Свободные объятия на Zaxidfest

День 3

Дождь шёл, однако настроение оставалось тусовочным. Палаточный замер в ожидании хендлайнерив последнего дня. Кто-то ждал Sepultura, другие – Bullet for my Valentine. Допивался последний алкоголь, Zaxid-люди, прячась под дождевиками, потихоньку сходились к сценам.



Небо над Zaxidfest

Немало народа собрали Сергей Михалок и "Ляпис-98". Молодежь, хотя и не росла на "Яблонях" и "Ау", но любит белорусов всем сердцем. Здесь были и танцы, и мошпит, и запрещенные правилами фестиваля файеры. Классики металла Sepultura также разорвали фанатов своим качественным саундом. А ближе к двенадцати ночи над Zaxidфестом начала твориться магия – фанаты готовились встречать своих любимых "булетов".

Bullet for my Valentine – это четкий саунд, профессионализм и эмоции, которые не оставляют даже через десяток лет любви публики к британским металкорщикам. Усталость, дождь, четвертый день фестиваля – какая разница, если со сцены звучит Tears Don't Fall. Катарсис от "булетов" стал точкой Zaxidfest-2018.



Главная сцена Zaxidфеста

А потом была сельская дискотека от Курган & Агрегат, часть же фестивальщиков срочно укладывала рюкзак и покидала лес – пора возвращаться к "взрослой" жизни. Zaxidfest закончился. Но мы остаемся такими, как есть – увидимся в следующем году.